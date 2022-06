Gniazdo procesorów Core 14. generacji. Poznaliśmy szczegóły socketu Meteor Lake

Nie ma nic dziwnego w tym, że Intel będzie kultywował swoją kilkuletnią już tradycję „wymieniania” gniazda procesorów co dwie generacje. Pewne jest więc, że z LGA1700 skorzystają tylko Alder Lake-S oraz nadchodzące Raptor Lake-S, czyli CPU 12. i 13. generacji. Teraz dostaliśmy na to nieoficjalne potwierdzenie, ujawniające gniazdo procesorów Core 14. generacji, czyli Meteor Lake.

Poznaliśmy szczegóły socketu Meteor Lake, czyli gniazda procesorów Core 14. generacji

Pomimo tego, że obecnie czekamy na Raptor Lake, wiemy już wiele na temat Meteor Lake, które mają zadebiutować w IV kwartale następnego roku. Wprowadzą rewolucję do oferty CPU Intela, jako że porzucą monolityczne rdzenie na rzecz podejścia MCM (wielokrzemowych układów). Zamiast jednego kawałka krzemu, pod ich IHSem znajdą się 3 główne kafelki/matryce krzemowe w postaci układu odpowiadającego za operacje wyjścia i wejścia, matrycy SoC oraz tej obliczeniowej.

W produkcji weźmie udział technologia Intel Foveros oraz 7-nm proces technologiczny (Intel 4), a architektura rdzeni będzie z kolei hybrydą Redwood Cove i Next Mont. Jak to odbije się na Sockecie, czyli gnieździe procesora? Wedle najnowszych informacji udostępnionych przez Benchlife (są one oczywiście nieoficjalne), Intel zmieni LGA-1700 na LGA-1851, a jak zapewne doskonale wiecie, ta liczba nie jest wymysłem, a reprezentacją tego, jak wiele pinów będzie obejmować.

W ciągu ostatnich dni sporo zresztą mówiło się o gnieździe dla procesorów 14. i 15. generacji, wspominając nawet o LGA-2551. Plotka o LGA-1851 jest znacznie bardziej racjonalna, bo zwiększenie liczby pinów o 151 można wytłumaczyć, ale o 851… no cóż, Intel musiałby mieć naprawdę konkretny powód do takich zmian. Patrząc zresztą na zapowiadany wzrost wydajności m.in. iGPU z maksymalnie 192 EU, dodatkowe piny zasilające i sygnałowe będą kluczowe, co będzie tyczyć się zwłaszcza 15. generacji Arrow Lake z 320 EU i ponoć nawet 40 rdzeniami CPU.

Jeśli wierzyć wspomnianemu źródłu, gniazdo LGA-1851 będzie miało wymiary 45 × 37,5 mm, czyli takie same jak LGA1700dla serii Alder Lake i Raptor Lake. Można więc przypuszczać, że zachowa kompatybilność z obecnymi rodzajami chłodzeń, w czym będzie przeszkadzała jedynie wysokość IHSa (Integrated Heat Spreader – kawałka srebrnego metalu między stopką chłodzenia, a matrycą krzemową). Ta ulegnie bowiem zwiększeniu z 6,73-7,4 mm do 6,84-7,49 mm, co ewentualnie będzie wymagało dodatkowego zestawu