Microsoft Edge 103 już dostępny w kanale beta. Jakie nowości przynosi?

W ubiegłym tygodniu wypuszczono w stabilnym kanale wersję 102, a już teraz pojawia się Microsoft Edge 103 w wersji beta. Chętni mogą więc już testować przeglądarkę, ale czy warto się tak spieszyć? Zobaczmy, jakie nowości się pojawiły.

Microsoft Edge 103 beta

W czasie, kiedy wersja 102 weszła już do stabilnego kanału, a w Canary i Dev pojawiła się wersja 104, przeglądarka o numerze 103 dostępna jest dla wszystkich chętnych w kanale beta. Nowości nie ma zbyt dużo, ale tak jak można było się spodziewać, Microsoft dodał kilka ulepszeń i to nie tylko w zakresie bezpieczeństwa.

Jeśli jednak już przy tym jesteśmy, to Edge 103 beta wprowadza rozszerzone bezpieczeństwo przeglądania sieci. Dzięki temu użytkownicy mogą bezpiecznie nawigować z poprawioną niezawodnością i stabilnością, wykorzystując do tego przypisanego klienta chroniącego przeglądanie w przeglądarce Microsoftu na systemie Windows. Dawnej znane to było jako Microsoft Defender SmartScreen.

Oprócz tego pojawia się też możliwość kontrolowania automatycznego przełączania profili. Zasada GuidedSwitchEnabled umożliwia przeglądarce Microsoft Edge monitowanie użytkownika o przełączenie się na odpowiedni profil, gdy przeglądarka wykryje, że łącze jest łączem osobistym lub służbowym.

Oprócz tego Microsoft Edge 103 beta dodaje kilka nowych zasad:

GuidedSwitchEnabled — włączony przełącznik z przewodnikiem.

InternetExplorerZoomDisplay — wyświetlaj powiększenie na kartach trybu IE z dołączoną skalą DPI, tak jak w przeglądarce Internet Explorer.

LiveCaptionsAllowed — dozwolone napisy na żywo.

OriginAgentClusterDefaultEnabled — domyślnie włączone klastrowanie agentów z kluczem źródłowym.

Ta wersja przeglądarki trafi do stabilnego kanału za około trzy tygodnie, czyli w okolicach 23 czerwca, jak wynika z harmonogramu wydań Microsoft. Kilka dni później można spodziewać się przejścia Edge 104 z Canary i Dev do kanału beta.