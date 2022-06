Stworzono najdokładniejsze mapy Psyche. Można szykować się do misji na planetoidę

Nowe mapy planetoidy Psyche ujawniły dynamiczną historię tego obiektu.

Jeszcze w tym roku NASA zamierza wystrzelić sondę wielkości kortu tenisowego w kierunku pasa planetoid – obszaru między orbitą Marsa i Jowisza, gdzie znajdują się pozostałości wczesnego Układu Słonecznego. Sonda, nazwana po prostu Psyche, spędzi dwa lata krążąc wokół planetoidy i analizując jej powierzchnię w poszukiwaniu wskazówek dotyczących ewolucji wczesnych ciał planetarnych.

Naukowcy z MIT znają namiastkę tego, co sonda Psyche może zobaczyć po dotarciu do celu. Opracowali najbardziej szczegółowe mapy powierzchni planetoidy, oparte na obserwacjach wykonanych przez ALMA, największy interferometr radiowy na świecie. Mapy ujawniają rozległe, bogate w metale obszary rozciągające się na powierzchni planetoidy, wraz z dużą depresją, która wydaje się zróżnicowaną teksturę.

Czytaj też: NASA jest gotowa do badań 16 Psyche, która może być warta więcej, niż nasza cała światowa gospodarka

Mapy wskazują na burzliwą historię planetoidy. Jej skaliste regiony mogą być pozostałością po dawnym płaszczu, podobnym w składzie do skalistej warstwy zewnętrznej Ziemi, Marsa i planetoidy Westa albo śladem dawnych uderzeń skał kosmicznych. Kratery zawierające metaliczny materiał wspierają koncepcję zaproponowaną przez poprzednie badania, że planetoida mogła doświadczyć wczesnych erupcji metalicznej lawy, gdy jej starożytne jądro stygło.

Powierzchnia Psyche jest bardzo niejednorodna. Jest to rozwinięta powierzchnia, a te mapy potwierdzają, że bogate w metale planetoidy są interesującymi, zagadkowymi światami. Jest to kolejny powód, aby z niecierpliwością czekać na misję Psyche, która wyruszy w kierunku asteroidy. Saverio Cambioni z MIT

Naukowcy obserwowali planetoidę Psychę za pomocą różnych teleskopów, aby zmierzyć światło emitowane w podczerwieni, które zawiera informacje o składzie jej powierzchni. Teraz zespół Cambioniego był w stanie zobaczyć Psyche w najdrobniejszych szczegółach, z rozdzielczością 32 km/piksel, dzięki mocy wspomnianego interferometru ALMA. Każda z jego anten mierzy światło emitowane z obiektu na milimetrowych długościach fal, w zakresie wrażliwym na temperaturę i pewne właściwości elektryczne materiałów powierzchniowych.

Przeprowadzono symulacje Psyche, aby sprawdzić, które właściwości powierzchni mogą najlepiej pasować do odnotowanych emisji termicznych. W wyniku przeprowadzonych symulacji, powstały szczegółowe mapy właściwości powierzchni Psyche, pokazujące, że fasada planetoidy prawdopodobnie pokryta jest różnorodnymi materiałami – prawdopodobnie metalami i krzemianami, co może świadczyć o tym, że we wczesnym okresie formowania się planetoidy mógł istnieć bogaty w krzemiany płaszcz.

Oczka wodne z drobnoziarnistego materiału obserwowano na małych planetoidach, których grawitacja jest na tyle niska, że uderzenia wstrząsają powierzchnią i powodują gromadzenie się drobniejszych materiałów. Ale Psyche jest dużym ciałem, więc jeśli drobnoziarniste materiały zgromadziły się na dnie depresji, jest to interesujące i nieco tajemnicze. Saverio Cambioni z MIT

Szczegóły dotyczące powierzchni Psyche można poznać w czasopiśmie Journal of Geophysical Research: Planets.