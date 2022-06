Naukowcy zaobserwowali, co dzieje się, kiedy światło uderza w ogniwa słoneczne

Cały świat powoli zalewają panele słoneczne w dążeniu ludzkości do uniezależnienia sektora energetycznego od elektrowni, które generują emisje. Jak jednak dokładnie działają te „słoneczne elektrownie”, a dokładniej mówiąc, co dokładnie dzieje się w momencie, kiedy światło uderza w ogniwa słoneczne? Naukowcy właśnie to zaobserwowali.

Światło uderza w ogniwa słoneczne i… no właśnie – co dalej?

Zespół naukowców z Imperial College London i Newcastle University zaobserwował właśnie, co dokładnie dzieje się po tym, jak światło uderza w ogniwa słoneczne. Wykorzystali do tego najnowocześniejszą technikę do analizy organicznych materiałów fotowoltaicznych. Te pochłaniają światło słoneczne dokładnie tak samo jak te tradycyjne, w celu wytworzenia energii elektrycznej. Tego typu panele słoneczne są tańsze względem tych krzemowych i na dodatek bardziej elastyczne.

Naukowcy przyjrzeli się pierwszym ułamkom sekundy po tym, jak światło dociera do ogniw. Wykorzystali do tego ultraszybkie lasery do inicjowania reakcji i promienie rentgenowskie do zebrania danych, a następnie analizowania zmian, jakie wywołuje w ciągu kwadrylionowych części sekundy, czyli femtosekund. Badania tego typu są niezwykle istotne, ponieważ zrozumienie wczesnych etapów przekształcania światła w energię elektryczną może pomóc naukowcom w udoskonalaniu nowych ogniw słonecznych.

Zespół badał pierwsze momenty konwersji energii słonecznej, czyli reakcje zachodzące w materiale w wyniku uderzenia światła. Po raz pierwszy badacze zaobserwowali bezpośrednie ślady rentgenowskie początkowego stanu materiału, gdy elektrony zostają wytrącone z położenia, co prowadzi do powstania pary elektronów i dziur, która może przemieszczać się w substancji. W ciągu około 50 femtosekund ten początkowy stan szybko zmienił się w nową, bardziej stabilną formę. Wedle dalej poczynionych obliczeń stan początkowy był zdeterminowany przez odległość pomiędzy łańcuchami cząsteczek w materiale.

Po oświetleniu pierwszych chwil światła wewnątrz ogniwa słonecznego, zespół zamierza teraz zbadać ultraszybką dynamikę ładunków w innych organicznych materiałach półprzewodnikowych. To ważne, jako że te materiały są uważane za potencjalną podstawę dla ogniw słonecznych przyszłości.