Technologiczny cios w Rosję i… Białoruś. Tajwan pokazał oficjalną listę

Po inwazji Rosji na Ukrainę firmy tajwańskie były jednymi z pierwszych, które zaprzestały współpracy z obecnie najbardziej nielubianym państwem na świecie. Szybka reakcja była spowodowana głównie sankcjami nałożonymi na Rosję przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Unię Europejska, ale dziś tajwańskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych (MOEA) oficjalnie opublikowało swoją własną listę produktów zaawansowanych technologicznie, których eksport do Rosji i na Białoruś jest zabroniony.

Tajwan wystosował własny technologiczny cios w Rosję

Oficjalna lista jednoznacznie uniemożliwia eksport do tych dwóch krajów wszelkiego rodzaju urządzeń zaawansowanych technologicznie oraz narzędzi używanych do produkcji chipów, które produkuje się na Tajwanie. Co najważniejsze, to niezależne od tego, czy wykorzystują one technologie pochodzące z USA, Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, bo te już wcześniej były objęte restrykcjami.

Wchodząc w szczegóły, zakaz eksportu do Rosji i Białorusi obejmuje przede wszystkim elektronikę, komputery, urządzenia telekomunikacyjne, czujniki, lasery, sprzęt nawigacyjny, technikę morską, nawigację, systemy awioniczne czy nawet silniki odrzutowe. Dodanie do blokady również Białorusi jest o tyle ważne, że oficjalnie blokuje to możliwość Rosji obchodzenia sankcji z wykorzystaniem tego właśnie sojuszniczego jej państwa.

Serwis DigiTimes wskazał, co dokładnie obejmuje zakaz eksportu sprzętu od tajwańskich firm. Zalicza się do niego każdy technologiczny sprzęt, który spełnia przynajmniej jeden warunek – ma wydajność 5 GFLOPS (poziom poniżej PlayStation 2), pracuje z częstotliwością 25 MHz lub wyższą, jego jednostka ALU jest ponad 32-bitowa, ma zewnętrzne złącze z szybkością przesyłania danych 2,5 MB/s, wykorzystuje ponad 144 styków, opóźnienie propagacji podstawowej bramki jest mniejszy niż 0,4 nanosekundy.