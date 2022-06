Specyfikacja superkomputera Kestrel ujawniona. Połączy sprzęt Intela, NVIDIA i AMD

W grudniu dowiedzieliśmy się o kolejnym planowanym superkomputerze, na którego zamówienie złożyło Narodowe Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL). Dziś z kolei dowiedzieliśmy się, jak będzie prezentować się specyfikacja superkomputera Kestrel, który najwyraźniej nie będzie wybredny co do sprzętu, jako że sięgnie po rozwiązania trzech największych firm technologicznych na rynku.

Tak będzie prezentować się specyfikacja superkomputera Kestrel z dwoma rodzajami węzłów

Za stworzenie superkomputera Kestrel będzie odpowiadała firma Hewlett Packard Enterprise (HPE). Ta rozpocznie najważniejsze prace jesienią 2022 roku, bo wtedy to właśnie ruszy kompletowanie systemu w centrum danych Energy Systems Integration Facility (ESIF). Oddanie go do użytku w finalnej formie jest z kolei planowane na 2024 rok i wtedy oficjalnie zastąpi całkowicie wykorzystywany obecnie superkomputer Eagle.

Kiedy superkomputer Kestrel zostanie już opracowany, znacząco przyspieszy badania nad efektywnością energetyczną i energią odnawialną. Dzięki swojej około 44-petaflopowej mocy obliczeniowej pozwoli wykonywać tę samą pracę, którą wykonywałby superkomputer Eagle, ale 550% szybciej. W praktyce Kestrel będzie odgrywał kluczową rolę w obliczeniach w całym portfolio badawczym z symulacjami na dużą skalę i planowaniem przyszłych systemów energetycznych na czele.

Superkomputer Kestrel będzie składał się z węzłów standardowych i przyspieszonych. W tych pierwszych będzie wykorzystywał najnowsze procesory Sapphire Rapids „Xeon Scalable” firmy Intel w konfiguracji 52 rdzeni i 104 wątków. W każdym węźle znajdzie się 2304 węzłów z dwoma procesorami w konfiguracji z dwoma gniazdami, co w sumie daje 4608 procesorów z łącznie 239616 rdzeniami. Te będą miały dostęp do 256 GB pamięci DDR5 (na węzeł), czyli łącznie 560 petabajtów pamięci systemowej.

Po stronie węzłów przyspieszonych w grę wejdzie 132 elementów, z czego każda będzie wykorzystywać cztery akceleratory graficzne NVIDIA H100 z GPU na bazie architektury Hopper i dwoma procesorami AMD EPYC Genoa. Przekłada się to łącznie na 528 procesorów graficznych i 264 procesorów, ale w obu przypadkach kwestia specyfikacji pozostaje nieznana. W najlepszym wypadku do gry wejdzie 8921088 rdzeni CUDA, 42 pamięci HBM3 i 25344 rdzeni Zen 4.