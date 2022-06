Rozwiązanie, nad którym pracuje SoftServe, umożliwi nam uściśnięcie dłoni na odległość

Wirtualny świat cały czas jest rozwijany, a żeby móc w przyszłości doświadczać w pełni oferowanych przez niego rozwiązać, naukowcy starają się opracować rozwiązania, umożliwiające nam m.in. doświadczanie dotyku w środowisku wirtualnym. Czymś takim jest właśnie TouchlessAI, nad którym pracuje firma SoftServe

Wideokonferencje stały się już niemalże codziennością wszystkich, którzy po pandemii zostali przy pracy zdalnej lub hybrydowym modelu pracy. Rozmowy na odległość prowadzimy więc bardzo często i są to nie tylko konferencje, ale również różnego rodzaju spotkania biznesowe. Te w rzeczywistym świecie rządzą się swoimi prawami i najczęściej rozpoczynane są od uścisku dłoni. Tego, jak sami dobrze wiemy, wirtualnie zrobić się nie da, ale czy na pewno?

Dotyk w wirtualnym świecie. Dzięki TouchlessAI od SoftServe będziemy mogli uścisnąć komuś dłoń na odległość

Czym jest TouchlessAI? Jest to projekt realizowany w ramach unijnego programu Horyzont 2020, który można w zasadzie bezpośrednio uznać za rozwinięcie wirtualnego świata, bo chociaż wspominamy tutaj o uścisku dłoni na odległość, to w rzeczywistości rozwiązanie będzie po prostu umożliwiało doświadczenie dotyku. Firma SoftServe odpowiedzialna jest za stworzenie oprogramowania, które pozwoli użytkownikowi poczuć dotyk drugiej osoby w świecie wirtualnym. Oprogramowanie to jednak nie wszystko, bo do tego dochodzi specjalny pulpit, konstruowany przez firmę Ultraleap, również biorącą udział w projekcie. Prototyp urządzenia jest właśnie testowany.

SoftServe i pozostałe firmy biorące w udział w projekcie , pracują ponadto nad wykorzystaniem technologii haptycznych do nieinwazyjnego przekazywania biosygnałów. W praktyce ma to oznaczać, że podczas wirtualnej rozmowy urządzenie odczyta puls rozmówcy i przekaże go do drugiej osoby, dzięki czemu dotyk ma być jeszcze bardziej realny.

Dodatkowa informacja w postaci dotyku, wzmacnia zaangażowanie w rozmowę, pozwala na przekazywanie emocji. Tym samym sprawia, że nasz kontakt jest bliższy. Pandemia pokazała, że relacje na żywo mogą nagle zostać mocno ograniczone. Dlatego docelowo, we współpracy innymi, dążymy do tego, by ludzie mogli w pełni widzieć się, porozumiewać i jednocześnie podać sobie dłoń czy objąć się, czując czyjś dotyk – bez względu na ograniczającą ich odległość. – mówi Daria Hemmerling, Senior R&D Engineer w SoftServe.

Wyniki badań oraz prezentacja przekazywania biosygnałów zostały przedstawione na konferencji EuroHaptics 2022 w Hamburgu. Warto też wspomnieć, że podczas tego wydarzenia pokazano też inne rozwiązanie. Mowa o “Touch The Story”, które realizowane jest w ramach projektu E-Texture, nad którym pracuje SoftServe, pod kierownictwem Anny Sheremetievej, R&D Product Manager w SoftServe, we współpracy z Ultraleap i CNRS. Jest to audiobook, który wykorzystuje haptykę i technologię “Touch The Story” po to, by słuchający mógł odczuwać wrażenia opisane w opowiadaniu. jeśli dodatkowo połączyć to z wizualizacją, da to możliwość poczucia się, jakbyśmy faktycznie byli w danym miejscu, ponieważ będziemy mogli odczuwać to niemalże wszystkimi zmysłami. Takie rozwiązanie z powodzeniem można zastosować w muzeach, służbie zdrowia czy handlu detalicznym.

Wracając jednak do TouchlessAI, technologia ta może być wykorzystywana w wielu branżach. Doświadczenie dotyku w wirtualnym świecie może służyć np. osobom zakochanym do utrzymywania relacji na odległość, ale równie dobrze sprawdzi się także w takich branżach jak retail, w którym to przedsiębiorstwa często działają wielokanałowo – zarówno offline, w placówkach fizycznych, jak i online. Jak podkreśla Maciej Szymkowski, R&D Engineer w SoftServe, haptyka jest też coraz częściej wykorzystywana w branży gamingowej, która już jest jednym z największych takich obszarów.