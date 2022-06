Trzy nowe obiektywy Sony-E. Szeroki kąt dla aparatów APS-C

Linia obiektywów Sony z mocowaniem Sony-E powiększa się o nowe modele przeznaczone dla aparatów APS-C. To trio szkieł szerokokątnych, w tym dwa należą serii G.

15 mm F1.4 G, PZ 10-20mm F4 G i 11 mm F1.8 to nowe obiektywy Sony-E

Szeroko, szerzej i szeroko ze zmienną ogniskową – tak można powiedzieć o nowych obiektywach Sony dla aparatów z matrycami Sony-E.

Sony E PZ 10-20mm F4 G

10-20mm dla aparatów APS-C odpowiada zakresowi 15-30mm dla pełnej klatki. Sony zapewnia, że to najmniejszy i najlżejszy obiektyw w swojej klasie. Jego masa to 178 gramów, więc jest o 20% lżejszy od poprzednika (10-18mm). Obiektyw zawsze pozostaje krótki, dzięki wewnętrznemu ogniskowaniu. Zoom jest sterowany elektronicznie i można nim sterować z poziomu obiektywu, jak i z poziomu aparatu. Po przypisaniu skrótów do przycisków na obudowie. Średnica filtrów to 62mm.

Konstrukcja składa się z trzech soczewek asferycznych, które mają kompensować pojawianie się astygmatyzmu i dystorsji. Znajdziemy tu również dwie soczewki ze szkła ED oraz soczewkę asferyczną ED. Minimalna przysłona to tytułowe F/4, minimalna odległość ostrzenia to 20cm (przy ręcznym ustawieniu ma się to skracać do zaledwie 13cm), a maksymalne powiększenie 0,18x.

Sony E 15 mm F1.4 G

15mm to dla pełnej klatki odpowiednik ogniskowej 22,5mm. Obiektyw ma 66,6mm średnicy, 69,5mm długości oraz waży 219 gramów. W jego wnętrzu znajdują się trzy soczewki asferyczne, jedna ze szkła ED oraz jedna ze szkła Super ED. Konstrukcja, jak przystało na serię G, jest wodo i pyłoszczelna.

Autofocusem sterują dwa silniki liniowe, a minimalna odległość ostrzenia to 17cm, przy maksymalnym powiększeniu 0,15x. Wewnętrzny mechanizm ostrości nie wydłuża długości obiektywu, a przy tym ma do minimum ograniczać efekt oddychania. Podobnie jak w wielu ostatnich obiektywach Sony, na obudowie znajdziemy pierścień do sterowania przysłoną. Może on działać bezstopniowo i bezgłośnie, albo z wyraźnym kliknięciem.

Sony E 11 mm F1.8

Na zdjęciach obiektyw mocno przypomina standardowe 50mm F/1.8. Ma 57,5mm długości, 66mm średnicy i waży zaledwie 181 gramów. Konstrukcja optyczna składa się m.in. z trzech soczewek asferycznych i trzech ze szkła ED. Minimalna odległość ostrzenia to 12cm, a maksymalne powiększenie wynosi 0,2x.

Ogniskowa 11mm to w przeliczeniu na pełną klatkę 16,5mm. Tutaj również Sony zapewnia o mocno zredukowanym efekcie oddychania. Dba o to wewnętrzny mechanizm, który w tym przypadku też nie wydłuża obiektywu podczas pracy.

Nowe obiektywy Sony zaraz trafią do sklepów

Wszystkie trzy nowe obiektywy Sony kieruje głównie w stronę filmowców. Firma podkreśla działanie autofocusa, łatwość pracy z manualnym ostrzeniem dzięki wysokiej precyzji pierścieni oraz ograniczenie efektu oddychania. Szczególnie przydatne podczas nagrywania filmów.

Obiektywy trafią do sprzedaży w bliżej nieokreślonej części czerwca. Nie znamy jeszcze ich polskich cen, ale europejskie wynoszą 600 euro dla Sony E 11 mm F1.8 i po 850 euro dla Sony E 15 mm F1.4 G oraz Sony E PZ 10-20mm F4 G.