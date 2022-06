Xiaomi ściga się z Asusem? Czy Xiaomi 12 Ultra będzie pierwszym smartfonem ze Snapdragonem 8+ Gen 1 na rynku?

Dziś pisaliśmy Wam, że wedle wszelkich znaków to Asus ze swoją serią ROG Phone 6 wygra wyścig na wprowadzenie na rynek pierwszego smartfona napędzanego przez układ Snapdragon 8+ Gen 1. Pojawił się jednak nowy przeciek dotyczący daty premiery Xiaomi 12 Ultra. Który smartfon zadebiutuje pierwszy?

Dla przypomnienia, seria Asus ROG Phone 6 ma zostać zaprezentowana 6 lipca. Zostało to ogłoszone oficjalnie i zgodnie z tym, na razie to Asus jako pierwszy wprowadzi na rynek smartfon z ulepszonym Snapdragonem 8 Gen 1. Inni producenci jeszcze zwlekają z ogłaszaniem dat, ale przecieki są w tej kwestii bardziej wylewne.

Wiemy, że lipiec przyniesie nam kilka długo wyczekiwanych premier, wśród których będzie też Xiaomi 12 Ultra. O tym modelu słyszymy od wielu miesięcy i wprost nie możemy się go doczekać. Do tej pory Xiaomi nic nie wspominało na temat jego debiutu, choć podczas ogłaszania partnerstwa z Leicą wskazano, że pierwszy efekt ich współpracy zobaczymy w lipcu. Na to wskazuje też najnowszy przeciek, podają nam konkretna datę.

Xiaomi 12 Ultra zadebiutuje w lipcu, ale czy wyprzedzi serię ROG Phone?

Na to wygląda, bo wedle doniesień, ultraflagowiec zadebiutuje 5 lipca, czyli dzień wcześniej niż nowe sprzęty Asusa. Dowiedzieliśmy się też, że kampania promocyjna w Chinach ruszy 28 czerwca. Jeśli przeciek mówi prawdę, już za 5 dni powinniśmy w końcu poznać jakieś oficjalne szczegóły dotyczące tego modelu.

Tymczasem przypomnijmy, że wedle plotek Xiaomi 12 Ultra zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED LTPO o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z przodu znajdzie się 20-megapikselowy aparat do selfie, a z tyłu, na masywnej wyspie – potrójna konfiguracja opracowana przez firmę Leica. Procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 będzie wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej. Smartfon napędzi zaś bateria o pojemności 4800 mAh obsługująca (podobno) szybkie ładowanie z mocą 67 W.