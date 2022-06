realme TechLife Watch R100 przyciąga specyfikacją i naprawdę atrakcyjną ceną

realme zaprezentowało nowy smartwatch – TechLife Watch R100 nazwa może nie jest zbyt zachęcająca, ale za to specyfikacja i cena tego urządzenia już tak. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej.

Premiera realme TechLife Watch R100 – nowy smartwatch producenta, który cechuje klasyczny wygląd, dobra specyfikacja i niska cena

realme co prawda nieco przesadziło z nazwą, bo jest zbyt długa i mało chwytliwa, ale w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia, bo w tym przypadku nie nazwa się liczy, a cała reszta. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że producent poszedł w klasykę, oferując nam zegarek z okrągłą tarczą, bez zbędnych udziwnień czy dekoracji. Obudowę wykonano ze stopu aluminium. To ponadczasowy design, który zapewne spodoba się wielu osobom. Warto też wspomnieć, że zegarek jest zabezpieczony przed wodą zgodnie z normą IP68.

Czytaj też: Motorola RAZR 3 dostanie baterię, która może rozczarować wiele osób

TechLife Watch R100 został wyposażony w 1,32-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 360×360 pikseli. Jak na smartwatch przystało, znajdziemy tu funkcje monitorowania zdrowia, mierzenia kroków, aktywności, a także całodzienny pomiar tętna, tlenu we krwi czy śledzenie poziomu stresu. Nie zabrakło też monitorowania snu i, oczywiście, funkcji sportowych. Do dyspozycji dostajemy ponad 100 trybów sportowych ze spersonalizowanymi efektami treningów i danymi dotyczącymi czasu regeneracji po aktywności.

Czytaj też: Huawei zasypuje nas nowymi sprzętami. Premiera MateBooka D 16, MateBooka 16s, składanego Mate Xs 2 i nie tylko

Ogromną zaletą smartwatcha jest jego bateria. Ta jest w stanie wytrzymać tydzień bez ładowania. TechLife Watch R100 wyposażono ponadto w głośnik i mikrofon, dzięki czemu po sparowaniu ze smartfonem (za pośrednictwem Bluetooth 5.2) można odbierać połączenia telefoniczne.

Czytaj też: Praktyczne wideo pozwala obejrzeć Nothing Phone (1) z każdej strony

realme wprowadziło nowy zegarek na rynek indyjski, gdzie jego cenę ustalono na 3499 rupii, co w przeliczeniu daje nam 200 zł. Jest to więc naprawdę świetna cena (oczywiście w Polsce byłaby odpowiednio wyższa przez podatki) i liczymy, że producent zdecyduje się na szerszą dystrybucję tego urządzenia.