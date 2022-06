Motorola RAZR 3 dostanie baterię, która może rozczarować wiele osób

Motorola RAZR 3 pojawia się w przeciekach już od dłuższego czasu, dzięki czemu sporo szczegółów jej specyfikacji jest nam znane. Teraz pojawiły się kolejne, tym razem dotyczące baterii i niestety, w tej kwestii szaleństw nie będzie.

Składany flagowiec – tym ma być nowa Motorola RAZR 3. To, co już zdradziły nam przecieki, pokazuje, że producent celuje w topową specyfikację z ulepszonym Snapdragonem 8 Gen 1 na czele. Oznacza to, że po raz pierwszy składany smartfon producenta będzie przedstawicielem najwyższej półki. Smartfon doczeka się też wielu ulepszeń w zakresie samej konstrukcji, porzucając masywny dolny segment na rzecz gładkiego ekranu, ściśle przylegającego na całej powierzchni.

Z pozostałych informacji wiemy, że składany, 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED ma charakteryzować się rozdzielczością FHD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Ekran zewnętrzny urośnie z 2,7 cali do 3 cali. Aparat do selfie ma mieć 13 Mpix, zaś z tyłu znajdzie się czujnik główny 50 Mpix i ultraszerokokątny (z makro) 13 Mpix. Układ ma być wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Jakiś czas temu przecieki ujawniły nam, że także pod względem ceny Motorola RAZR 3 może być naprawdę niezłym wyborem, bo może kosztować w okolicach 1149 euro, czyli o 150 euro mniej niż jej bezpośredni poprzednik.

O ile te wszystkie szczegóły brzmią zachęcająco, to nowy przeciek ujawniający pojemność baterii Motoroli RAZR 3 już nie jest tak przyjemny

Do tej pory doniesienia na ten temat milczały i teraz mamy nadzieję, że są błędne. Bo jeśli nie, to wiele osób z pewnością odpuści sobie kupno RAZR 3. Dlaczego? Mówi się bowiem, że składna Motorola ma mieć ogniwo o pojemności zaledwie 2800 mAh, czyli naprawdę śmiesznie mało. Jasne, Galaxy Z Flip4 (wedle plotek) dostanie baterię 3700 mAh, ale to zawsze o 500 mAh więcej, choć nadal raczej nie starczy na cały dzień użytkowania.

Przy tak wydajnym procesorze i całej masie ulepszeń, tak mała bateria wydaje się wręcz żartem i dlatego liczymy, że źródło się pomyliło.