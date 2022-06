Przeciek ujawnia szczegóły kolejnych smartfonów Motoroli. Co zaoferuje edge 30 Fusion i trzy inne modele?

Motorola nie zwalnia tempa. Wiadomo, że szykuje się do wprowadzenia na rynek przynajmniej dwóch modeli napędzanych przez układ Snapdragon 8+ gen 1, ale trzeba pamiętać, że w planach są też modele z niższej półki, takie jak edge 30 Fusion, edge 30 Lite, moto g32 i moto e12, o których dowiedzieliśmy się nieco więcej.

Większość przecieków skupia się obecnie na dwóch smartfonach Motoroli – RAZR 3 i Frontier (nazwa kodowa prawdopodobnie kryje model edge 30 Ultra). Te dwa flagowce – z czego jeden będzie składakiem – mają przynieść wiele nowości i ulepszeń, przy czym Frontier ma być pierwszym na rynku smartfonem wyposażonym w 200-megapikselowy aparat.

Oczywiście Motorola, tak jak inni producenci, nie zajmuje się tylko urządzeniami z najwyższej półki i cały czas pracuje nad przystępniejszymi cenowo modelami. Dziś poznaliśmy kilka szczegółów czterech z nich, a dokładniej edge 30 Fusion, edge 30 Lite, moto g32 i moto e12. Niestety doniesienia nie wskazują, kiedy te mają wejść na rynek, ale zdradzają pierwsze ich szczegóły, takie jak warianty kolorystyczne, konfiguracje pamięci czy nawet ceny.

Motorola edge 30 Fusion

Jak sama nazwa wskazuje, będzie to jeden z modeli uzupełniających flagową serię producenta. Na razie wiadomo, że pojawi się jedynie w wariancie 8/128 GB i dostępny będzie w kolorze czarnym. Napędzić ma go nieznany układ Dimensity 900U i… to właściwie tyle, bo oprócz potencjalnej ceny mającej wynosić 679 euro, nie wiemy na jego temat nic więcej.

Motorola edge 30 Lite

Na temat tego przedstawiciela serii edge 30 wiemy już nieco więcej. Plotki wskazują, że pojawi się z 6,28-calowym ekranem POLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z przodu Motorola umieści 32-megapikselowy aparat przedni, a z tyłu przynajmniej potrójną konfigurację z jednostką główną 64 Mpix i dwoma 13-megapikselowymi obiektywami. Napędzi go Snapdragon 695 w połączeniu z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a za zasilanie odpowie bateria o pojemności 4020 mAh obsługująca szybkie ładowanie z mocą 30W.

moto g32

Tutaj mamy już bardziej budżetowy model, którego cena ma wynosić podobno 229 euro. moto g32 wejdzie na rynek w kolorze srebrnym i szarym. Będzie wyposażona w 6,5-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Sercem tego urządzenia będzie układ Unisoc T606 i pojawi się tylko wariant z 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Plusem będzie pojemna bateria 5000 mAh, choć można się spodziewać, że obsługiwane przez nią ładowanie nie będzie zbyt szybkie. Przeciek zdradził nam też, że smartfon dostanie 8-megapikselowy aparat przedni i potrójny moduł z tyłu, na który będzie składał się 16-megapikselowy aparat główny i dwa czujniki po 2 Mpix każdy.

moto e12

Specyfikacja tego smartfona jest w zasadzie tajemnicą, bo przeciek ujawnił nam jedynie, że będzie to bardzo budżetowy model w cenie 139 euro, dostępny w wariancie 2/32 GB. Już sama cena i konfiguracja pamięci wskazują jednak, że nie ma co oczekiwać jakiejś wygórowanej specyfikacji, bo będzie to jeden z tych bardzo podstawowych modeli.