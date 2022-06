Instax Mini Link 2 to nowa bezprzewodowa drukarka do smartfonów, która dodatkowo upiększy Ci zdjęcia

Lubisz mobilną fotografię, ale chcesz mieć zrobione zdjęcia także w formie fizycznej? Nic prostszego. Instax Mini Link 2 czyli nowa bezprzewodowa drukarka do smartfonów od Fujifilm umożliwi Ci nie tylko wydrukowanie fotek, ale nawet ich upiększenie.

Dzięki Instax Mini Link 2 wydrukujemy zdjęcia zrobione telefonem i to bez długiego oczekiwania

Markę Instax kojarzymy głównie dzięki oferowanym przez nią nowoczesnym polaroidom, które pozwalają na uzyskanie fizycznego zdjęcia zaraz po jego zrobieniu. Jednak zawsze jest to dodatkowy sprzęt, który trzeba ze sobą nosić, zwłaszcza w dobie świetnych możliwości fotograficznych, jakie oferują nasze smartfony. Dlatego tutaj z pomocą przychodzą drukarki do smartfonów, które doczekały się nowego przedstawiciela – Instax Mini Link 2. To niewielkie, kompaktowe urządzenie, które możemy połączyć z telefonem przy pomocy Bluetooth. Wystarczy jakieś 15 sekund, by przesłać i rozpocząć drukowanie zdjęcia.

Te można dodatkowo jeszcze upiększyć, bo Instax w swoim nowym modelu (a dokładniej w towarzyszącej mu aplikacji) dodał pełną gamę efektów i ramek, które możemy do woli nakładać na zdjęcia. Są też tryby kolorów, filtry artystyczne, możliwość dostosowania jasności, kontrastu czy nasycenia obrazu. Wszystko po to, by wydrukowane zdjęcie było jak najładniejsze. Warto też wspomnieć o opcji „kolarz”, która pozwala na wydrukowanie na jednym arkuszu nawet ośmiu zdjęć.

Urządzenie dostępne jest w nowych kolorach: białym, niebieskim i różowym. Baterię ładujemy przez microUSB, a na jednym ładowaniu możemy wydrukować nawet 100 zdjęć. Instax Mini Link 2 trafi do sprzedaży w Wielkiej Brytanii 22 czerwca w cenie 114,99 funtów, czyli ok. 630 zł. Z racji, że poprzednie generacje dostępne są w naszym kraju spodziewamy się, że wkrótce i ta drukarka do nas trafi.