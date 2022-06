Motorola RAZR 3 może zachwycić nas nie tylko specyfikacją, ale również ceną

Motorola szykuje się do premiery swojego nowego składanego smartfona. Motorola RAZR 3 ma zadebiutować już w przyszłym miesiącu i przyniesie naprawdę wiele zmian w porównaniu z poprzednią generacją składaków producenta. Okazuje się jednak, że choć ulepszona, nowa Motorola wcale nie będzie droższa od poprzedników.

Z przecieków wiemy, że Motorola postanowiła mocno się wziąć za swój składany smartfon i wiele w nim pozmieniać. Już sama konstrukcja zostanie mocno unowocześniona, zbliżając urządzenie do poziomu konkurencji. Projekt porzuca bowiem dolny, wystający segment na rzecz gładko przylegającego do siebie od początku do końca ekranu. Jakiś czas temu wyciekł krótki klip, który pokazuje Motorolę RAZR 3 w rzeczywistości, więc poniżej możecie zobaczyć, jak to się prezentuje.

Krótki klip pokazuje nam urządzenie z włączonym wyświetlaczem, jego odblokowywanie przy pomocy bocznego skanera linii papilarnych oraz samo składanie. Dostrzec można zmniejszone (choć nadal niespecjalnie cienkie, co akurat w składanych modelach z klapką jest normą) ramki, aparat do selfie w okrągłym otworze i podwójną konfigurację aparatów z tyłu, umieszczoną pod zewnętrznym wyświetlaczem.

Czytaj też: Instax Mini Link 2 to nowa bezprzewodowa drukarka do smartfonów, która dodatkowo upiększy Ci zdjęcia

Kolejne zmiany dotyczą już specyfikacji, bo ta ma być iście flagowa. Co najistotniejsze – Motorola RAZ 3 będzie napędzana przez najnowszy układ firmy Qualcomm, czyli Snapdragon 8+ Gen 1. To praktycznie pewna informacja, jako że Motorola jakiś czas temu zapowiedziała swój smartfon z tym układem, a pokazany plakat jasno daje do zrozumienia, że będzie nim właśnie model składany. Więcej o tym możecie przeczytać tutaj.

Czytaj też: SoC Apple M2 pojawia się w Geekbench. Czy firma przesadziła zachwalając swój nowy układ?

Z pozostałych informacji wiemy, że składany, 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED ma charakteryzować się rozdzielczością FHD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Ekran zewnętrzny urośnie z 2,7 cali do 3 cali. Aparat do selfie ma mieć 13 Mpix, zaś z tyłu znajdzie się czujnik główny 50 Mpix i ultraszerokokątny (z makro) 13 Mpix. Układ ma być wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. O pojemności baterii i obsługiwanym ładowaniu przecieki milczą.

Czytaj też: Samsung Galaxy S22 FE może nigdy nie ujrzeć światła dziennego

Ulepszeń jest dużo, więc czy cena również będzie wyższa? Przeciek zdradza, ile może kosztować Motorola RAZR 3

Skoro już powiedzieliśmy sobie o potencjalnej specyfikacji i ulepszeniach, jakie zagoszczą na pokładzie tego składanego smartfona, to warto zastanowić się nad ceną. Model RAZR 5G debiutował w Europie w cenie 1399 euro. Kwota więc niemała. Nowe przecieki wskazują jednak, że Motorola zamiast spodziewanej podwyżki ceny, szykuje nam jej obniżkę. I to całkiem konkretną, bo mówi się, że w Europie Motorola RAZR 3 będzie kosztować 1149 euro. To może naprawdę zachęcić wiele osób do jej kupna.

Czytaj też: Tani iPad 10 ma zadebiutować jesienią. Na pokładzie kilka ulepszeń z USB-C na czele

Oczywiście, o ile producentowi uda się pobić bezpośrednią konkurencję w postaci Galaxy Z Flip4, który przecież będzie debiutował niedługo później. Mówi się, że ten ma kosztować tyle samo co jego poprzednik, a więc i tak o jakieś 100 euro mniej niż nowa Motorola. Możliwe jednak, że jeśli przecieki dotyczące specyfikacji się potwierdzą, to faktycznie będzie się opłacało nieco dopłacić do tego składanego smartfona, by cieszyć się jego możliwościami.