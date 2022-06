Zapowiedziano standard PCIe 7.0 i wskazano datę, a Wy co? Nadal na PCIe 3.0?

Korzystając z okazji trwającej konferencji PCI-SIG 2022 dla deweloperów, komitet odpowiadający za interfejs PCIe zapowiedział standard PCIe 7.0 na 2025 rok. Nie idzie tutaj o wprowadzenie go na rynek, a „jedynie” udostępnienie jego specyfikacji innym członkom komitetu. To jednak i tak w ogólnym rozrachunku ważny krok naprzód, bo od tego momentu ruszy wielka machina dążenia do rozpowszechnienia nowego etapu rozwoju interfejsu PCIe.

Standard PCIe 7.0 zostanie udostępniony zainteresowanym już w 2025 roku

PCI-SIG to konsorcjum stojące za interfejsem PCIe, czyli otwartym standardem przemysłowym, w którego skład wchodzi ponad 900 firm członkowskich. Według jego ogłoszenia, interfejs PCIe 7.0 zapewni oszałamiającą dwukierunkową przepustowość rzędu 512 GB/s w połączeniu x16, choć warto podkreślić, że nie jest to rzeczywista ilość tego, jak wiele danych będzie można przepchnąć przez ten interfejs w ciągu sekundy.

Czytaj też: Czym jest Internet Rzeczy? Wyzwania, potencjał i zaplecze technologiczne

512 GB/s nie uwzględnia bowiem kosztów kodowania i wpływu wydajności nagłówka, czyli nieodzownych elementów, które mają wpływ na użyteczną przepustowość, ale i tak podwoi całkowitą przepustowość w stosunku do interfejsu PCIe 6.0. Jest to spowodowane tym, że interfejs PCIe 7.0 będzie nadal wykorzystywał kodowanie w trybie flit 1b/1b oraz technologię sygnalizacji PAM4 wprowadzoną w specyfikacji PCIe 6.0.

Czytaj też: Nowy konsumencki procesor HEDT Intela w teście. Alder Lake-X jako mainstreamowe Fishhawk Falls

Finalnie więc ogólna prędkość przesyłu danych PCIe 7.0 wyniesie do 128 GT/s, czyli 16-krotnie więcej względem tego, co ma do zaoferowania najpowszechniejszy ciągle PCIe 3.0. Ten w konfiguracji z 16 liniami (przeznaczonych głównie na karty graficzne), zapewnia około 15,75 GB/s przepustowości, co obecnie wydaje się wystarczające, ale należy już teraz mieć w świadomość to, że nowe karty korzystają z interfejsu PCIe 4.0×16. Wprawdzie nadal różnica w wydajności jest marginalna i podchodzi pod błąd pomiarowy (poza rodzynkami pokroju RX 6400, ale to inna historia), ale nowe generacje z pewnością będą robić więcej użytku z wydajniejszego połączenia karta graficzna-procesor.

Czytaj też: Ceny DDR4 i DDR5 znacznie spadną. Powodem inflacja i wojna

Zgodnie z oczekiwaniami przejście na PCIe 7.0 wymusi krótsze i bardziej jakościowe połączenia fizyczne, a w ogólnym rozrachunku interfejs stanie się wydajniejszy pod kątem zużycia energii. Na sprzęty wykorzystujące PCIe 7.0 poczekamy jednak długo, bo tak jak obecnie dopiero przyzwyczajamy się do PCIe 4.0 i oczekujemy PCIe 5.0, tak nie myślimy nawet o PCIe 6.0, choć te sprzęty trafiły już na rynek profesjonalny. Dlatego też, wedle oczekiwań po tym, jak specyfikacja PCIe 7.0 pojawi się w 2025 roku, świat ujrzy urządzenia końcowe dopiero w 2028 roku.