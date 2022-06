Zestaw DiskDrive od Skarper obiecuje elektryczny rower niskim kosztem

W dobie rosnącej popularności elektrycznych rowerów najłatwiejszym sposobem zapewnienia sobie jednego jest po prostu kupno nowego ebike. Co jednak zrobić ze starym rowerem bez wspomagania, jeśli ten albo służył Wam świetnie do tej pory i nie chcecie go sprzedawać lub oddawać? Można albo pozostać przy starym dobrym stawianiu na własne mięśnie, albo zadbać o elektryfikację na własną rękę, sięgając np. po zestaw DiskDrive od Skarper.

DiskDrive brzmi interesująco, ale jego rynkowy debiut ma mieć miejsce dopiero w przyszłym roku w cenie ponad 1200 dolarów

Chociaż na rynku znajduje się cała masa zestawów do konwersji tradycyjnych rowerów na te wspomagane, opracowany przez firmę Skarper DiskDrive wyróżnia się tym, na co przenosi napęd. Zamiast rozkręcać bezpośrednio obręczy lub opony, zajmuje się tylną tarczą hamulcową, przez co znacząco ogranicza grono potencjalnych klientów. Z jednej strony hamulce tarczowe zyskały w ostatnich latach na popularności nawet w tanich rowerach, ale z drugiej zestaw nie posłuży m.in. do tych starszych.

Czytaj też: Ogłoszono pierwsze dofinansowanie na elektryczny rower w Polsce

Pomijając jednak kwestię kompatybilności, sama procedura montażu DiskDrive sprowadza się do zamontowania bezprzewodowego czujnika kadencji do korb, zamontowania uchwytu do dolnej rury „tylnego trójkąta” przytrzymującego koło i wymienia tarczę hamulca tylnego na odpowiednią, która rzecz jasna znajduje się w zestawie.

Czytaj też: Nowy elektryczny rower Gemini X łączy rurową ramę z podwójnymi akumulatorami

Na tym etapie rower pozostaje ciągle bez wspomagania i zestaw nie dodaje do niego aż tak dużo wagi. Wystarczy jednak zamontować 3,3-kilogramowy główny moduł DiskDrive na dolną część tarczy i wcześniej dołączony uchwyt, który obejmuje akumulator litowy o pojemności 202 W, 250-watowy silnik, sterownik i tylne światło. Cały proces trwa ponoć „kilka sekund”.

Czytaj też: Cztery nowe rowery elektryczne Mini Cooper. Producent określa je mianem „drugiej generacji”

Podczas działania system wspomagający DiskDrive zwiększa moc pedałowania rowerzysty, napędzając tylne koło poprzez tarcze hamulca, w zależności od kadencji i nachylenia drogi przy zachowaniu podstawowego działania tylnego hamulca. Po 2,5-godzinnym ładowaniu akumulator ma wystarczać na 60 przejechanych kilometrów, a układ ma zapewniać wspomaganie do 25 km/h w wersji europejskiej i do 32 km/h w północnoamerykańskiej.