Acer ogłasza promocje idealne na lato. Zwrot pieniędzy na konto albo... bon na paliwo!

Planujesz wakacyjny wyjazd, ale chcesz też kupić nowy sprzęt? Acer ogłasza promocje, dzięki którym można te dwie rzeczy połączyć, bo decydując się a zakup urządzeń od Acer i Predator można zyskać nawet 1000 złotych na paliwo lub zwrot pieniędzy w wysokości do 700 zł. Zainteresowani? Już spieszymy ze szczegółami!

Acer przygotował nowe promocje za zakup laptopów i desktopów z serii Predator i Acer Nitro – na czym polegają?

Akcja potrwa do 4 września, więc mamy trochę czasu na zastanowienie się i dobranie odpowiedniego sprzętu do własnych potrzeb. Do wyboru mamy laptopy z serii Predator i Nitro z procesorami Intel Core i5 lub Intel Core i7 12 generacji, które idealnie sprawdzą się dla osób lubiących grać, a także dla tych, którzy wymagają od sprzętu niezawodnej prędkości, chłodzenia, idealnego odwzorowania grafiki czy dużej pamięci.

Laptopy objęte są akcją cashback, czyli przy ich zakupie otrzymamy zwrot części pieniędzy. By móc z tego skorzystać, należy kupić wybrany model (lista poniżej), zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT), a następnie w ciągu 7 dni od zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy. Następnym krokiem jest już oczekiwanie na zwrot pieniędzy na konto podane w zgłoszeniu. Acer zaznacza, że nastąpi to w trakcie 14 od pozytywnej weryfikacji.

Oto lista laptopów, które są objęte promocją (dotyczy to modeli kupionych w RTV EURO AGD, Komputronik, Media Expert, X-KOM, Morele i Alsen):

ACER NITRO 5 z procesorami Intel Core i5 (AN517-58)

ACER NITRO 5 z procesorami Intel Core i5 (AN517-55)

ACER ASPIRE 7 z procesorami Intel Core i5 (A715-51G)

ACER NITRO 5 z procesorami Intel Core i7 (AN517-55)

ACER NITRO 5 z procesorami Intel Core i7 (AN517-58)

ACER Predator Helios z procesorami Intel Core i7 (PH315-55)

ACER Predator Helios z procesorami Intel Core i7 (PH317-56)

ACER Predator Triton z procesorami Intel Core i7 (PT516-52S)

Jeśli nie chcesz laptopa, a rozglądasz się za nowym desktopem, to i w tym przypadku możesz skorzystać z promocji, choć nieco innej. Przy zakupie sprzętu Predator lub Acer Nitro z procesorami Intel Core i5 lub Intel Core i7 12 generacji można otrzymać bon paliwowy na stacje BP w wysokości 500, 700 albo nawet 1000 zł. Zaznaczamy jednak, że ilość kart jest ograniczona, więc lepiej w tym wypadku się pospieszyć.

Oto objęte promocją modele:

ACER NITRO z procesorami Intel Core i5

ACER NITRO z procesorami Intel Core i7

ACER PREDATOR z procesorami Intel Core i7 lub Intel Core i9

Tak jak w przypadku laptopów i tutaj musimy zachować paragon i fakturę, a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i po pozytywnej weryfikacji odczekać 14 dni na otrzymanie karty paliwowej.

Warto też na koniec wspomnieć, że Acer przygotował jeszcze bonus dla osób decydujących się na zakup laptopa Acer Aspire 3 lub 5. Do 30 września będzie można odebrać pakiet Microsoft 365 Personal w prezencie.