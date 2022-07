Te urządzenia dostaną MIUI 14. Wiemy też, które modele nie mają co liczyć na aktualizację

MIUI 14 zbliża się wielkimi krokami i choć na razie niewiele wiemy o nowościach, jakie ze sobą przyniesie, powoli zaczynamy zastanawiać się nad tym, które urządzenia będą kwalifikować się do aktualizacji. Serwis Xiaomiui sporządził listę takich modeli.

Xiaomi cały czas milczy na temat daty premiery swojej nowej nakładki. Z racji, że w sierpniu spodziewamy się premiery Androida 13, MIUI 14 powinno zadebiutować jakiś czas później. Jeśli chodzi zaś o nowości, jakie zostaną wprowadzone, tutaj nadal mamy tylko dość ogólne informacje. Mówi się o przeprojektowanym interfejsie użytkownika, a także zmianach w poszczególnych aplikacjach producenta. Do tego ma pojawić się możliwość wyłączenia stałych powiadomień bezpośrednio z poziomu panelu powiadomień, opcja odinstalowania aplikacji Zegar czy nowe funkcje związane z bezpieczeństwem. Wiemy więc niewiele, ale spodziewamy się, że w najbliższych tygodniach pojawi się na ten temat nieco więcej informacji.

Tymczasem warto zastanowić się nad czymś innym – które urządzenia dostaną MIUI 14?

Oczywiście na razie nie ma mowy o jakiejkolwiek oficjalnej liście wsparcia, a serwis Xiaomiui, który udostępnił wykaz urządzeń, bazuje na dotychczasowym harmonogramie aktualizacji Xiaomi. Wedle niego, wszystkie urządzenia, które korzystają z Androida 12 dostaną MIUI 14. Problem mogą napotkać posiadacze smartfonów z Androidem 11, bo dla nich nowa nakładka nie będzie dostępna.

Są to modele:

Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro

Mi 9T / Mi 9T Pro

Mi CC9 / Mi CC9 Meitu

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9 / Note 9S/ Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

Redmi 9/ 9A / 9AT / 9i / 9C

POCO C3 / C31

Choć dla właścicieli tych smartfonów nie jest to dobra wiadomość, to jednocześnie nie powinna ich dziwić. Wszystkie wspomniane wyżej modele niedługo stracą wsparcie, co oznacza, że najwyższy czas przesiąść się na coś nowszego.

Jeśli zaś chodzi o urządzenia kwalifikujące się do aktualizacji do MIUI 14, tutaj lista jest naprawdę obszerna. Oczywiście tak jak wyżej, obejmuje nie tylko modele Xiaomi, ale również Redmi i POCO:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50S

Redmi K50S Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 (India)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

