Motorola potwierdza datę premiery razr 2022 i pierwszego na świecie smartfona z aparatem 200 Mpix

Po długim oczekiwaniu Motorola w końcu ogłosiła datę premiery swoich dwóch, długo wyczekiwanych smartfonów. Jednym z nich jest najnowsza składana Motorola razr 2022, zaś drugim – X30 Pro (globalna nazwa edge 30 Ultra).

Niewiele ponad tydzień – tyle zostało do premiery Motoroli razr 2022 i X30 Pro

Dotychczasowe plotki wskazywały, że premiery tych dwóch flagowych urządzeń powinniśmy spodziewać się jeszcze w lipcu. Plotki jednak nie zawsze pokrywają się z prawdą, co potwierdziła nam Motorola ogłaszając datę chińskiego debiutu składanej razr 2022 i X30 Pro. Wydarzenie zostało zaplanowane na 2 sierpnia.

Motorola razr 2022 przyniesie sporo ulepszeń względem poprzednika, zyskując powiększenie wewnętrznego i zewnętrznego ekranu, nową konstrukcję, a przede wszystkim – flagową specyfikację z najnowszym Snapdragonem na czele. Ten sam układ znajdzie się też w X30 Pro. Tu przypomnimy dla jasności, że jest to nazwa, pod jaką smartfon pojawi się w chinach. Na rynku globalnym będzie funkcjonował jako edge 30 Ultra.

O ile nowy składany smartfon Motoroli jest modelem bardzo wyczekiwanym, to jednak nieco blednie w porównaniu z drugim nadchodzącym modelem. X30 Pro ma bowiem być wyposażony w aparat 200 Mpix, którego żaden producent smartfonów do tej pory nie umieścił w swoim urządzeniu. Oczywiście sam ten fakt imponuje, ale o wiele bardziej ciekawi jesteśmy tego, jak taki aparat sprawdzi się w praktyce.

Jeśli śledzicie nasze doniesienia na ten temat, to zapewne widzieliście poglądowe zdjęcie zrobione tym aparatem, które jakiś czas temu udostępnił na Weibo jeden z dyrektorów Lenovo. Wiadomo jednak, że co innego taka kontrolowana próbka, a co innego niezależne testy, które zaczną pojawiać się po premierze.