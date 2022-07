Premiera MIUI 14 opartego na Androidzie 13 zbliża się wielkimi krokami

Z racji, że już w sierpniu spodziewamy się premiery stabilnej wersji Androida 13, poszczególni producenci intensywnie pracują nad swoimi nakładkami opartymi o najnowszy system od Google. Wśród nich nie zabrakło Xiaomi i MIUI 14, które może pojawić się już wkrótce.

To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o MIUI 14, ale im bliżej premiery Androida 13, tym przecieki dotyczące nakładki Xiaomi staja się konkretniejsze

Android 13 wejdzie do stabilnego kanału (najprawdopodobniej) już w sierpniu. Spodziewamy się więc, że również w przyszłym miesiącu poszczególni producenci OEM ruszą z prezentacjami swoich nakładek opartych właśnie o tą wersję systemu. Oczywiście to nie oznacza, że te od razu trafią do kwalifikujących się urządzeń, bo minie jeszcze przynajmniej kilka miesięcy, zanim Android 13 trafi do najnowszych smartfonów, a wraz z nim też nakładki producentów.

Czytaj też: W Google Play wykryto ponad 50 złośliwych aplikacji. Jeśli masz je na swoim smartfonie, natychmiast je usuń!

W przypadku Xiaomi, o powstawaniu MIUI 14 wiemy już od dawna. Zresztą, jest to naturalna kolej rzeczy, więc było tylko kwestią czasu, aż zacznie się mówić na ten temat więcej. Tym razem serwis Xiaomiui dokopał się w kodzie aplikacji producenta właśnie do MIUI 14. Niestety, prócz samego potwierdzenia istnienia nowej wersji nakładki, nie dowiadujemy się niczego więcej. A dokładniej, prawie niczego, bo raport zdradza, że w kodzie znalazły się dwie nazwy kodowe urządzeń, które MIUI 14 dostaną jako pierwsze.

Czytaj też: iOS 15.6 i iPadOS 15.6 już dostępne. Przynoszą konieczne poprawki

Są to „nuwa” i fuxi”, które podobno są kryptonimami modeli z serii Xiaomi 13, mającymi pojawić się jeszcze w listopadzie. Jeśli zaś chodzi o premierę MIUI 14, przecieki wskazują nam nawet konkretną datę, bo mowa o 16 sierpnia. Oczywiście, jak zwykle przypominamy, że nie jest to oficjalna informacja, a jedynie niepotwierdzona plotka, więc warto podchodzić do niej z dystansem.