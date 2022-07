W Google Play wykryto ponad 50 złośliwych aplikacji. Jeśli masz je na swoim smartfonie, natychmiast je usuń!

Choć sklepy z aplikacjami wciąż są ulepszane pod kątem bezpieczeństwa, mimo tego co jakiś czas zdarza się odnaleźć w nich zainfekowane aplikacje. Tak też się stało i tym razem. W Google Play odkryto złośliwe oprogramowanie.

52 złośliwe aplikacje znalezione w Google Play

Zespół ThreatLabz zajmujący się cybebezpieczeństwem odkrył w sklepie z aplikacjami Google aplikacje zainfekowane przez złośliwe oprogramowanie. Większość z nich, bo aż 50 (z 52 odkrytych) zostało zaatakowanych przez wirus Joker, wyjątkowo złośliwy rodzaj oprogramowania modyfikującego sygnatury śledzenia i zmieniającego kod aplikacji. Dzięki temu, pomimo zabezpieczeń stosowanych przez Google, jest w stanie skutecznie je omijać.

Pełną listę aplikacji znajdziecie tutaj, na blogu Zscaler. Jeśli macie którąś z tych aplikacji zainstalowanych na swoim smartfonie, jak najszybciej ją usuńcie. Większość z zainfekowanych programów podchodzi pod kategorię „komunikacja”. Są to apki służące do m.in. wysyłania wiadomości czy ich organizacji. Są też „narzędzia” pokroju translatora czy skanera PDF. Skąd wybór akurat takich aplikacji?

Najczęściej cyberprzestępcy ukrywają złośliwe oprogramowanie Joker w aplikacjach do przesyłania wiadomości, które wymagają od użytkowników przyznania eskalowanych uprawnień dostępu, pozwalając im służyć jako domyślna aplikacja do obsługi SMS-ów na telefonie użytkownika. Złośliwe oprogramowanie wykorzystuje te zaawansowane uprawnienia do wykonywania swoich operacji – czytamy na blogu.

Joker, mając dostęp do naszych SMS-ów może kraść hasła jednorazowe czy tokeny, a także przechwytywać wiadomości czy rejestrować używane przez nas klawisze, a w efekcie może doprowadzić nawet do utraty kontroli nad urządzeniem. Google co prawda już zablokowało aplikacje w swoim sklepie, jednak ze swoich smartfonów musicie usunąć je sami. Dodatkowo warto pamiętać, że choć wypróbowanie nowej aplikacji może być kuszące, to patrząc na wciąż pojawiające się nowe rodzaje złośliwego oprogramowania, czasem lepiej ograniczyć ciekawość i skorzystać z wypróbowanych programów pochodzących z zaufanych źródeł.