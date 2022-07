iOS 15.6 i iPadOS 15.6 już dostępne. Przynoszą konieczne poprawki

Apple wydało kolejną aktualizację swojego systemu operacyjnego w wersji dla smartfonów i tabletów. iOS 15.6 i iPadOS 15.6 wprowadzają istotne poprawki, ale nie zabrakło również kilku nowości.

Jak można było się spodziewać, zmiany nie są jakieś wielkie, w końcu już niedługo ma zadebiutować iOS 16 i iPadOS 16, więc ta aktualizacja jest raczej z gatunku tych mniejszych, choć i tak na iPhone’ach konieczne będzie posiadanie około 500 MB wolnego miejsca.

Co przynoszą aktualizacje iOS 15.6 i iPadOS 15.6?

Poprawki dla iPhone’ów i iPadów są właściwie takie same. Apple usunęło błąd, przez który aplikacja Ustawienia wyświetlała powiadomienia o braku miejsca, nawet jeśli mieliśmy wolną pamięć. Poprawki doczekał się również błąd spowalniający pracę urządzeń brajlowskich lub brak odpowiedzi podczas nawigowania po tekście w Mailu. Jeśli karty w przeglądarce Safari wracały Wam do poprzednio odwiedzonej strony, to mamy dobrą wiadomość iOS 15.6 również to naprawił.

Po instalacji aktualizacji iPadOS 15.5 pojawił się też problem z ładowaniem w iPadach mini 6. generacji. Urządzenia nie wykrywały ładowarki i innych akcesoriów USB-C, przez co tablety stawały się wręcz bezużyteczne. Na szczęście po aktualizacji iPadOS 15.6 ten problem znika.

Jeśli chodzi o nowości – użytkownicy urządzeń Apple dostali nową funkcję w aplikacji telewizyjnej. Pojawiła się tam opcja ponownego uruchomienia trwającej już transmisji sportowej na żywo, a także opcja jej wstrzymania, przewijania do tyłu lub do przodu.

iOS 15.6 i iPadOS 15.6 powinny być już dostępne do pobrania, ale jeśli nie dostaliście jeszcze odpowiedniego komunikatu, możecie zrobić to ręcznie. Wystarczy wejść w Ustawienia, potem w „Ogólne”, a tam klikamy w „Uaktualnienia”.