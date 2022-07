Motorola chwali się próbką fotograficznych umiejętności edge 30 Ultra

Jak zapewne wiecie, w tym miesiącu Motorola powinna zaprezentować nam pierwszy na świecie smartfon wyposażony w aparat 200 Mpix. Chodzi dokładnie o edge 30 Ultra, który w Chinach pojawi się pod nazwą X30 Pro. Dziś dostaliśmy zdjęcie, które ma pokazywać próbkę możliwości fotograficznych tego flagowca.

Lipiec upływa nam pod znakiem premier smartfonów napędzanych przez układ Snapdragon 8+ Gen 1. Jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie miesiąca, a za nami kilka interesujących debiutów, a kolejne już majaczą na horyzoncie. Wśród nich znajdzie się też Motorola edge 30 Ultra (a przynajmniej wszystko na to wskazuje, bo oficjalnej daty premiery nie ogłoszono). Smartfon ten możecie kojarzyć z licznych przecieków, w których pojawiał się jako Frontier (nazwa kodowa).

Będzie to flagowiec, który oprócz nowego układu Qualcomm, będzie miał do zaoferowania coś istotniejszego, co zdecydowanie wyróżni go na tle konkurencji. Chodzi o 200-megapikselowy czujnik Samsung ISOCELL HP1, pojawiający się po raz pierwszy na pokładzie jakiegokolwiek smartfona.

Z racji zbliżającej się premiery, Chen Jin, dyrektor generalny Motorola China podzielił się próbką fotograficznych możliwości edge 30 Ultra

Zdjęcie, które możecie zobaczyć poniżej wykonano w rozdzielczości 50 Mpix korzystając z funkcji łączenia pikseli 4-w-1. Należy pamiętać, że podczas udostępniania na Weibo zdjęcia zostało skompresowane (a i tak waży 13,1 MB!), by wrzucić je poniżej, musieliśmy również nieco je skompresować, więc by przyjrzeć się jego szczegółom, zajrzyjcie na Weibo.

Chen Jin podkreślił również, że technologia łączenia pikseli 4-w-1 jest lepsza niż 9-w-1, którą można znaleźć chociażby w moto g200 z aparatem 108 Mpix. Dodatkowo dyrektor wspomniał w swoim wpisie, że w swoim nowym flagowcu zastosowano autorski, inteligentny tryb wysokiej rozdzielczości, który poprawi jakość zdjęć w trybie automatycznym.