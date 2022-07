Seria edge 30 wzbogaci się nie tylko o model Ultra. W przygotowaniu jest też edge 30 Neo

Motorola ma ręce pełne roboty i napięty harmonogram. Jeszcze w tym miesiącu zadebiutować ma edge 30 Ultra (w Chinach X30 Pro) i składany smartfon razr 2022. Na te modele czekamy najbardziej, jednak w przygotowaniu jest także edge 30 Neo, będący podobno edge 30 Lite, ale ze zmienioną nazwą.

Seria edge 30 od motoroli cały czas jest rozbudowywana. Pod koniec ubiegłego roku zadebiutował model podstawowy i Pro, zaś w tym miesiącu ma mieć miejsce długo wyczekiwana premiera edge 30 Ultra. O tym smartfonie słyszymy od dawna i to nie bez powodu, bo ma być ponoć pierwszym na świecie modelem wyposażonym w 200-megapikselowy aparat. Dziś jednak nie będziemy skupiać się na tym ultraflagowcu, a zejdziemy kilka półek niżej.

Motorola edge 30 Neo uzupełni główną serię producenta. Co o niej wiemy?

Mówi się, że oprócz modelu Ultra, rodzina edge 30 wzbogaci się także o wariant Neo. Ten, jak twierdzi Nils Ahrensmeier, będzie po prostu kolejnym przykładem rebrandingu, bo pod nową nazwą ma kryć się edge 30 Lite. O Lite słyszeliśmy już wcześniej i nie jest właściwie jasne, czy Neo go zastąpi, czy może będą to dwa te same smartfony, pod różnymi nazwami i skierowane na różne rynku.

Skupmy się jednak na tym, co zradziły nam przecieki. Według nich, Motorola edge 30 Neo dostanie 6,28-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Będzie to panel P-OLED. Z przodu ma znaleźć się 32-megapikselowy aparat do robienia selfie. Z tyłu zaś producent ma umieścić podwójną konfigurację z 64-megapikselowym aparatem głównym (z OIS) i 13-megapikselowym obiektywem ultraszerokokątnym.

Smartfon napędzać ma układ Snapdragon 695, wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 lub 256 Gb pamięci wbudowanej. Jeśli zaś chodzi o baterię, tutaj prawdopodobnie znajdzie się ogniwo 4020 mAh obsługujące szybkie ładowanie z mocą 30 W.

Podobno Motorola edge 30 Neo będzie kosztować 399 euro i zadebiutuje jeszcze w trzecim kwartale tego roku. Kiedy dokładnie? Tego nie wiemy.