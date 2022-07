Motorola edge 30 Ultra zaskoczy nas nie tylko aparatem, ale też ceną

Jeśli śledzicie doniesienia dotyczące smartfonów, z pewnością Motorola Frontier nie jest Wam obca. Pod tą nazwą kodową kryje się Motorola edge 30 Ultra, która jeszcze w tym miesiącu ma zadebiutować w Chinach (tam pojawi się pod nazwą moto X30 Pro). Teraz dowiedzieliśmy się, ile może kosztować ten model.

Zacznijmy może od przypomnienia kilku szczegółów na temat tego urządzenia

Jego specyfikacja jest nam w zasadzie znana, bo edge 30 Ultra (chiński moto X30 Pro) królował w przeciekach od wielu miesięcy, ustępując miejsca chyba tylko Xiaomi 12S Ultra. Tak czy inaczej, było o czym mówić, bo od dawna wspominano, że Motorola wyposaży ten flagowiec w aparat 200 Mpix, a dokładniej w czujnik ISOCELL HP1 firmy Samsung. Już sama ta informacja jest ekscytująca, bo do tej pory żaden smartfon nie dostał takiego czujnika.

Oczywiście to nie jedyne, czym edge 30 Ultra może się pochwalić. Jak przystało na flagowiec z drugiej połowy tego roku, na pokładzie znajdzie się układ Snapdragon 8+ Gen 1 przynajmniej w konfiguracji 12/256 GB. Do tego bateria o pojemności 4500 mAh obsługująca szybkie (najszybsze w przypadku Motoroli) ładowanie z mocą 125 W. W przypadku ekranu, będzie to 6,67-calowy panel OLED z częstotliwością odświeżania 144 Hz.

Mamy tu więc sporo innowacji, zwłaszcza na tle debiutującego wcześniej edge 30 Pro. Choć wyświetlacz oba modele mają mieć ten sam, to zarówno pod kątem aparatów, jak i procesora czy ładowania różnica jest ogromna. Tak ogromna, że spodziewaliśmy się stosownie wyższej ceny.

Motorola edge 30 Ultra puści nas z „torbami”? Cóż, okazuje się, że może nie być tak źle

Nowy przeciek, który w sieci udostępnił leakster Nils Ahrensmeier ujawnia nam potencjalną cenę wariantu 12/256 GB. Ta ma wynosić… 899 euro, co w przeliczeniu daje nam ok. 4340 zł. Jeśli orientujecie się w cenach flagowców Motoroli, od razu zauważycie, że jest to kwota jedynie o 100 euro wyższa niż w przypadku edge 30 Pro (w dniu premiery ten model kosztował 799 euro). Jeśli ten przeciek się potwierdzi, będzie to naprawdę świetna wiadomość. Daje też nadzieję, że jeśli edge 30 Ultra trafi do Europy, w tym też do Polski, jego cena nie zwali nas z nóg. edge 30 Pro kosztuje u nas 3799 zł, więc można się spodziewać, że w tym przypadku cena Ultra nie przekroczy 4500 zł.