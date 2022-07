Wykryli w kosmosie rekordowo dużą cząsteczkę alkoholu. Jak można ją wykorzystać?

Propanol odkryty w przestrzeni kosmicznej znajdował się w obszarze, w którym może dochodzić do natężonego powstawania gwiazd.

Cząsteczki propanolu występują w dwóch formach i obie zostały zidentyfikowane dzięki nowym badaniom, których wyniki zaprezentowano na łamach Astronomy & Astrophysics. O ile propanol został po raz pierwszy wykryty w regionie gwiazdotwórczym, tak izopropanol zauważono w przestrzeni międzygwiezdnej, co również jest historycznym wynikiem.

Jak wyjaśnia Rob Garrod z University of Virginia, wykrycie obu izomerów propanolu odgrywa kluczową rolę w lepszym zrozumieniu mechanizmu odpowiadającego za powstawanie każdego z nich. Izomery te wzajemnie się przypominają, zachowują się w bardzo podobny sposób, dlatego obie cząsteczki powinny być obecne w tych samych miejscach w tym samym czasie.

Alkohol w przestrzeni kosmicznej został wykryty w formie propanolu i izopropanolu

Detekcji dokonano w regionie gwiazdotwórczym Sagittarius B2, który znajduje się w pobliżu centrum Drogi Mlecznej oraz supermasywnej czarnej dziury naszej galaktyki. Spory postęp w badaniach na poziomie molekularnym nastąpił dzięki wprowadzeniu do użycia interferometru radiowego ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), który zapewnia wyższą rozdzielczość i większą czułość pomiarów. Dzięki temu możliwa staje się , identyfikacja cząsteczek, które wcześniej nie były widoczne.

Im większa cząsteczka, tym więcej linii widmowych o różnych częstotliwościach wytwarza. W źródle takim jak Sgr B2 jest tak wiele cząsteczek stojących za obserwowanym promieniowaniem, że ich widma nakładają się na siebie i trudno jest rozdzielić ich chemiczne odciski palców i zidentyfikować je indywidualnie. Holger Müller, Uniwersytet w Kolonii

Idąc tym tokiem myślenia, znalezienie powiązanych ze sobą cząsteczek, czyli propanolu i izopropanolu oraz zmierzenie ich ilości względem siebie pozwala na bardziej szczegółowe przyjrzenie się reakcjom chemicznym, które doprowadziły do powstania tych molekuł. Dalsze badania mogłyby doprowadzić do odkrycia większej ilości cząsteczek międzygwiezdnych w Sgr B2. Utwierdzi nas to w przekonaniu, jak bardzo zróżnicowane i wymieszane jest kosmiczne środowisko.