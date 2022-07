Wielkie amerykańsko-koreańskie ćwiczenie lotnicze. Tylko sześć z dziesiątek myśliwców kosztuje ponad 2,2 miliarda

12 lipca informowaliśmy o tym, jak to Korea Północna nadal chce być uznawana za tykającą bombę i od razu wiedzieliśmy, co było tego powodem. Wtedy pisaliśmy, że przeprowadzony „test był zapewne spowodowany niedawną misją sześciu amerykańskich myśliwców F-35, które zostały wysłane przed kilkoma dniami do Korei Południowej na wspólne ćwiczenia”. Dziś z kolei opisujemy właśnie to wielkie amerykańsko-koreańskie ćwiczenie lotnicze, w ramach którego siły powietrzne obu krajów po raz pierwszy przeprowadziły wspólne ćwiczenia lotnicze właśnie z udziałem myśliwców stealth F-35A.

Niedawne amerykańsko-koreańskie ćwiczenie lotnicze pozwoliło pilotom obu państw wykazać interoperacyjność

Wedle ogłoszenia południowokoreańskich sił powietrznych, te przeprowadziły ćwiczenia z amerykańskim lotnictwem „w celu poprawy zdolności do prowadzenia połączonych operacji poprzez trening w warunkach rzeczywistych” i zwiększenia współpracy między myśliwcami stealth. Nie były to byle jakie ćwiczenia, bo przez cztery dni zaangażowano w nie ponad 30 odrzutowców myśliwskich obu państw w celu zwiększenia połączonych zdolności operacyjnych, jednocześnie zwiększając interoperacyjność F-35A.

F-35A były zresztą głównymi bohaterami tych testów, bo te myśliwce wielozadaniowe piątej generacji same w sobie kosztują wspomniane w tytule 2,2 miliarda złotych. Właśnie tak – tylko sześć F-35A przekłada się na tak imponującą kwotę, która jest jednak tylko częścią tego, co w ciągu tych dni wzniosło się w południowokoreańskie przestworza.

Wraz z sześcioma amerykańskimi F-35A z 365 Dywizjonu Myśliwskiego w Eielson Air Force Base w ćwiczeniach uczestniczyły też F-15K, KF-16 i FA-50 z Sił Powietrznych Korei Południowej oraz F-16 ze strony amerykańskiej. Podczas nich przeprowadzano przeróżne manewry, uderzeniowe i defensywne operacje oraz „powietrzną interdykcję ostrzegawczą (XINT)”. Z kolei amerykańskie Siły Powietrzne stwierdziły w komunikacie, że te połączone szkolenia pokazują ich zaangażowanie w obronę Korei Południowej i są podstawą utrzymania solidnej postawy obronnej.