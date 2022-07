Apple reklamuje Watch Series 7 poddając testom jego wytrzymałość

Na co trzeba (a raczej nie trzeba) uważać nosząc na nadgarstku Apple Watch Series 7? Na to odpowiada nam najnowszy spot reklamowy. Na nim użytkownicy smartwatcha mierzą się z różnymi sytuacjami, które, co wynika z tomu materiału, raczej nie powinny zagrozić zegarkowi.

Apple Watch Series 7, jak zresztą i inne smartwatche, nosimy w różnych sytuacjach. To nie tylko dopełnienie codziennego stroju, ale również urządzenie wykorzystywane podczas sportów różnego rodzaju. Nowy spot reklamowy Apple pokazuje jednak, że choć w każdej z tych sytuacji może nas spotkać coś, co potencjalnie mogłoby uszkodzić smartwatch, to nie mamy się o co martwić.

Woda, uderzenie piłką, piach, bliskie spotkanie z różnego rodzaju powierzchniami… Jak w takich sytuacjach radzi sobie Apple Watch Series 7?

Nowy spot reklamowy został zatytułowany Hard Knocks i jest właściwie kompilacją różnego rodzaju klipów przedstawiających użytkowników smartwatcha. Ci mierzą się z typowymi codziennymi przeciwnościami losu lub zwyczajnie uprawiają jakieś sporty, w których zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia noszonego sprzętu elektronicznego. Czy w takim razie powinno się unikać korzystania z niego w bardziej ekstremalnych warunkach?

Wychodzi na to, że nie. Na dynamicznym, trwającym 98 sekund materiale widzimy bowiem, jak wiele zegarem może wytrzymać. Wysokie temperatury, woda, błoto, piach, uderzenie piłką czy nagłe zetknięcie z twardą powierzchnią? Smartwatch to wytrzyma. A przynajmniej to obiecuje Apple reklamując Watch Series 7 jako swój najbardziej wytrzymały zegarek.

Możliwe też, że reklama zapowiada nadchodzący wytrzymały Apple Watch, o którym przecieki wspominają od jakiegoś czasu. To oczywiście jedynie przypuszczenia. Wiadomo jednak, że jesienią, wraz z nową generacją iPhone’ów doczekamy się również kolejnej serii zegarków Apple.