realme Band 2 trafia do Polski. Cena naprawdę zachęca do kupna

realme wprowadziło właśnie na polski rynek swoją najnowszą opaskę sportową, czyli realme Band 2. Przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji tego urządzenia i oczywiście cenie. Czy szykuje nam się realna konkurencja dla Xiaomi Mi Band 7?

Doskonale wiemy, że opaski sportowe nie oferują aż tak wielu funkcjonalności co smartwatche i w zasadzie nikt tego po nich nie oczekuje. To zupełnie inny rodzaj sprzętu, choć z roku na rok dostępne na rynku opaski dostają coraz więcej funkcji, dzięki którym cieszą się ogromną popularnością. Na rynku najbardziej znana jest seria Mi Band od Xiaomi, ale i inni producenci, w tym właśnie realme, mają coś do powiedzenia.

Przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji realme Band 2

Druga generacja opaski fitness od realme została wyposażona w 1,4-calowy ekran o rozdzielczości 320 x 167 pikseli, charakteryzujący się maksymalną jasnością na poziomie 500 nitów. Dow wyboru dostajemy aż 50 tarcz, a także możliwość dostosowania informacji wyświetlanych na ekranie głównym, więc urządzenie możemy dopasować do swoich preferencji. Oczywiście nie zabrakło też wymiennych pasków.

Użytkownicy dostają do użytku 90 trybów sportowych, funkcje rejestrowania dziennego i tygodniowego czasu ćwiczeń, a także informacje o ilości spalonych kalorii. Czujnik podczerwieni umieszczony w obudowie obsługuje całodzienny pomiar tętna i monitoruje poziom nasycenia krwi tlenem. Z opaską zadbamy też o jakość naszego snu.

By realme Band 2 był jeszcze bardziej użyteczny, zapewniono mu kompleksową ochronę przed wodą i pyłem zgodnie z normą IP68 i do 5ATM, więc bez problemu możemy trenować na zewnątrz nawet w złą pogodę, albo korzystać z basenu mając opaskę na nadgarstku. Dodatkowo warto wspomnieć, że Band 2 zapewnia żywotność baterii do około 2 tygodni na jednym ładowaniu.

realme Band 2 – cena

Przejdźmy teraz do najistotniejszej rzeczy, czyli ceny. Ta bowiem może skusić bardzo wiele osób, bo opaska fitness realme kosztuje 199 zł, więc jest to naprawdę świetna cena. Można ją kupić w sieci Media Expert, a także na stronach producenta – sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.