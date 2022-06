Brazylia chce iść w ślady UE? Kraj rozważa wprowadzenie obowiązkowego USB-C

Już od 2024 roku, na mocy nowej decyzji Unii Europejskiej, wszystkie średnie i małe urządzenie elektroniczne będą musiały mieć złącze USB-C. Wygląda na to, że podobnie chce postąpić Brazylia, choć plany kraju nie są aż tak radykalne.

Ujednolicone złącze ładowania ma przynieść nie tylko wygodę użytkownikom, którzy nie będą musieli poszukiwać specjalnej ładowarki do swojego sprzętu, bo będą mogli naładować go „byle czym”. Decyzja UE została podyktowana przede wszystkim troską o środowisko i zmniejszenie ilości elektrośmieci. Dotyczy to bowiem nie tylko smartfonów, ale wszystkich małych i średnich urządzeń elektronicznych, czyli laptopy, tablety, aparaty, czytniki e-booków, słuchawki (nauszne i douszne), zestawy słuchawkowe, konsole, nawigacje, głośniki, klawiatury czy myszy komputerowe.

Czytaj też: Oficjalnie potwierdzono, jaki chipset napędzi Nothing Phone (1)

Z tego co wiemy, niektórzy amerykańscy politycy też rozważają podobne podejście, a teraz dowiedzieliśmy się, że Brazylia także może mieć takie plany. Najpierw jednak postanowiła zapytać obywateli, co sądzą o ujednoliconym ładowaniu. Od razu warto też zaznaczyć, że w przypadku tego kraju, zmiany mają dotyczyć tylko smartfonów.

Obowiązkowe złącze USB-C w smartfonach w Brazylii

Do 26 sierpnia obywatele Brazylii mogą wypowiedzieć się na temat tej zmiany, choć ujednolicone złącze ładowania to tylko część planów kraju. Oprócz tego Brazylia chce, by opakowanie detaliczne i instrukcja obsługi wskazywały minimalną wymaganą moc i czy obsługiwane jest szybkie ładowanie, bo w planach jest ujednolicenie protokołu ładowania. Interesujący jest fakt, że plany obejmują tylko ładowanie przewodowe, więc w przypadku tego bezprzewodowego, producenci będą mieli otwarte drzwi.

Czytaj też: Czyżby wyciekła specyfikacja modeli z przyszłorocznej serii Motorola Edge 40?

Jednak spójrzmy prawdzie w oczy, większość producentów smartfonów na Androidzie nie musi się tym przejmować. No, może w przypadku tych najbardziej budżetowych modeli trochę trzeba będzie pozmieniać, ale tych też nie ma szczególnie dużo i zapewne do czasu wdrożenia przepisów, te i tak płynnie przejdą na USB-C. Problemem jest oczywiście Apple, choć mówi się, że firma już testuje modele ze złączem USB-C, które ma ponoć zastąpić Lightning już w iPhone’ach 15 Pro i 15 Pro Max.

Czytaj też: Mozilla Firefox dostaje nowość, która uchroni nas przed śledzeniem przez strony internetowe

Czy Brazylia ostatecznie wprowadzi u siebie takie przepisy? Na razie jest zbyt wcześnie, by wyrokować w tej sprawie. Spodziewamy się jednak, że pod koniec sierpnia wrócimy do tego tematu, gdy skończy się czas dany obywatelom na wyrażenie opinii.