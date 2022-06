Mozilla Firefox dostaje nowość, która uchroni nas przed śledzeniem przez strony internetowe

Wraz z wersją 102. Mozilli Firefox, do przeglądarki zawitało kilka nowości, wśród których znalazła się bardzo przydatna funkcja. jej celem jest realne zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników. Sprawdźmy więc, o co dokładnie chodzi.

Mozilla Firefox usunie trackery z adresów URL

W poszczególnych przeglądarkach znajdziemy coraz więcej funkcji nastawionych na prywatność i bezpieczeństwo, a kolejne cały czas pojawiają się wraz z nowymi wydaniami. Tak też się stało w przypadku Mozilli Firefox, która w wersji 102. otrzymała usuwanie trackerów z linków.

Chodzi dokładnie o te wszystkie znaki, które pojawiają się w adresie URL po znaku zapytania, np. kiedy kopiujemy link i wklejamy go w nowej karcie. Ten ciąg znaków może być właśnie używany do śledzenia poczynań użytkowników w sieci, bo pokazuje, z jakiej strony „przyszliśmy”. Dodatkowo trackery mogą być wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam. W praktyce więc takie strony jak Facebook czy Allegro, nie będą mogły śledzić naszych kliknięć, by potem na ich podstawie podsuwać nam reklamy.

Przykład linku z trackerem:

https://www.chip.pl/2022/06/mars-tianwen-1-misja-zhurong-zdjecia/?fbclid=IwAR1rN7ZZWyRZBdIadpLXgtUj101pRKtW4btLuyqo2VHsjYFYbBbc1sSy0eE

Jeśli jednak korzystacie z przeglądarki Firefox i macie ją już zaktualizowaną do najnowszej wersji, to nie musicie się tym martwić. Nowa funkcja automatycznie odetnie trackery od adresu URL. Trzeba jednak wiedzieć, że najpierw musimy sami ją włączyć. W tym celu należy wejść w Ustawienia przeglądarki, a następnie w sekcję Prywatność i bezpieczeństwo. Tam, w dziale Wzmocniona ochrona przed śledzeniem wybieramy opcję Ścisła i gotowe.