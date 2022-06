Czyżby wyciekła specyfikacja modeli z przyszłorocznej serii Motorola Edge 40?

Motorola szykuje kilka nowych smartfonów, co ujawnił nam najnowszy przeciek dostarczony przez znanego leakstera Evana Blassa. W przygotowaniu są nie tylko tegoroczne modele, ale również te przyszłoroczne, prawdopodobnie z serii Edge 40.

Pojawiły się (prawdopodobnie) pierwsze przecieki dotyczące serii Motorola Edge 40

Wedle przecieku, Motorola pracuje nad modelami o nazwach kodowych Tundra (członek obecnej serii Edge napędzany przez układ Snapdragon 888 Plus), Devon, Vaui i Victoria (modele z niższej półki) oraz Bronco i Canyon. Teraz skupimy się właśnie na tych dwóch ostatnich, bo mówi się, że pod tymi nazwami kryją się przyszłoroczne modele z serii Edge 40.

Według Blassa, Bronco zasilany będzie przez debiutujący niedawno chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Ponadto zostanie wyposażony zostanie w wyświetlacz o nieznanej przekątnej, oferujący rozdzielczość FHD+. Z przodu zostanie umieszczony 16-megapikselowy aparat do selfie, a z tyłu znajdzie się 50-megapikselowy aparat główny i dwa czujniki dodatkowe – obiektyw ultraszerokokątny/makro 13 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix.

Specyfikacja wariantu Canyon jest już dużo lepsza, więc podejrzewamy, że pod tą kodową nazwą ukrywa się Edge 40 Pro. Jego sercem będzie przez nadchodzący flagowy układ Qualcomm o numerze SM8550. Pod nim kryje się nieogłoszony jeszcze Snapdragon 8 Gen 2, którego premiery spodziewamy się w listopadzie lub grudniu. Oprócz tego przeciek zdradza, że Motorola wyposaży go w wyświetlacz FHD +, który obsługuje częstotliwość odświeżania 165 Hz. Aparat do selfie ma zaoferować 60 Mpix, podczas gdy z tyłu znajdzie się 50-megapikselowy aparat główny, 50-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny i 12-megapikselowy teleobiektyw.

Informacje ujawnione na temat modelu Canyon wydają się pasować do flagowca, podczas gdy Bronco prezentuje się raczej jako średniak. Może więc zadebiutować jako Motorola Edge 40 lub nawet jako wariant Lite, choć to oczywiście są tylko nasze domysły. Tak czy inaczej, premiera tych urządzeń jest na tyle odległa, że na razie nie ma co mocno wierzyć tym plotkom, bo wszystko jeszcze może ulec zmianie.