Wyciekły rendery, które ujawniają potencjalny wygląd Huawei Mate 50 Pro

Wcześniej Huawei przyzwyczaił nas do dwóch wielkich premier w jednym roku. Na początku debiutowała seria P, a pod koniec – Mate. Teraz jest już inaczej, bo firma zmaga się z wieloma problemami. Jednak mimo zmian w harmonogramie premier, Huawei Mate 50 i Mate 50 Pro zbliżają się powoli do premiery. Dziś poznaliśmy potencjalny wygląd drugiego z nadchodzących modeli.

Jak będzie wyglądał Huawei Mate 50 Pro?

Seria Huawei P50 zadebiutowała w ubiegłym roku. Wtedy też dowiedzieliśmy się o zmianach w harmonogramie premier producenta, wedle których, nowe modele z tych rodzin będą wydawane naprzemiennie. W jednym roku seria P, a w kolejnym Mate. Tak więc teraz szykujemy się na premierę Mate 50. O specyfikacji tych urządzeń wiemy na razie niewiele, ale nowy przeciek ujawnił nam potencjalny wygląd wariantu Pro.

Rendery, które wyciekły do sieci stworzone zostały przez twórców obudów i ujawniają nam wygląd tylnego panelu, który znacząco odbiega od tego, znanego z P50. Jest jednak podobny do poprzedniej generacji Mate, bo znów dostajemy okrągły moduł aparatu. Oczywiście brakuje tutaj logo Leica, jednak raczej nie ma co się martwić o możliwości fotograficzne smartfona. Pokazał to P50 Pocket, którego aparaty nie powstały we współpracy z fotograficzną legendą, a i tak trudno było na nie narzekać.

Oczywiście należy pamiętać, że rendery mogą nie przedstawiać prawdziwego wyglądu Huawei Mate 50 Pro, ale są pierwszym spojrzeniem na to, jak ten model może potencjalnie wyglądać. Jak już wspomnieliśmy, o specyfikacji nadchodzącej serii właściwie nie wiemy nic, choć możemy być pewni jednego – na pokładzie zabraknie modemu 5G.