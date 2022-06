Huawei nova 10 Pro naładujemy w 20 minut. Co jeszcze ujawnia przeciek?

Już 4 lipca Huawei zaprezentuje kolejne modele z rodziny nova, a dokładniej serię nova 10. Model podstawowy i Pro będą przedstawicielami średniej półki, które z pewnością zachwycą wyglądem. A jak ze specyfikacją? Nowy przeciek trochę nam zdradza na ten temat.

Specyfikacja serii Huawei nova 10 wyciekła

Huawei wie, jak robić ładne smartfony, a nowym tego przykładem będzie nova 10 i nova 10 Pro. Te dwa modele mają zadebiutować już za kilka dni, ale sama premiera jakoś niespecjalnie nas zaskoczy, bo najnowsze przecieki ujawniają większość specyfikacji tych urządzeń.

Model podstawowy zostanie wyposażony 6,67-calowy wyświetlacz OLED, który zaoferuje rozdzielczość Full HD+ 1080 x 2400 pikseli i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Sercem smartfona będzie układ Snapdragon 778G (bez modemu 5G) wspierany przez dwa warianty konfiguracji pamięci – 8 + 128 GB oraz 8 + 256 GB. Bateria może nie będzie największa, bo ma mieć pojemność 4000 mAh, ale za to obsłuży ładowanie 66W, więc jej napełnienie nie potrwa długo.

Huawei nova 10 dostanie 60-megapikselowy aparat do selfie i potrójny moduł z tyłu – 50-megapikselowy aparat główny z przysłoną f/1.9, 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny i czujnik głębi.

Jeśli chodzi o Huawei nova 10 Pro, to tutaj producent umieścił ten sam wyświetlacz co w modelu podstawowym, ale z rozdzielczością 1200 x 2652 pikseli. Różnica będzie też widoczna w aparatach do selfie, bo w otworze w kształcie pigułki znajdzie się 60-megapikselowy aparat główny ultraszerokokątny i 8-megapikselowy obiektyw portretowy. Konfiguracja z tyłu będzie ta sama.

nova 10 Pro napędzany będzie przez ten sam układ co nova 10, w tych samych wariantach pamięci. Bateria będzie jednak nieco większa, bo ma mieć pojemność 4500 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe z mocą 100W, dzięki któremu ogniwo napełnimy do pełna w 20 minut.

Seria nova 10 wyposażona będzie w ekranowy czytnik linii papilarnych i zadebiutuje w czterech wariantach kolorystycznych (widocznych poniżej) – srebrnym, czarnym, fioletowym i zielonym.