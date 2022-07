Asteroida „starzeje się” szybciej niż skały na Ziemi. Dowodem niezwykłe ślady na jej powierzchni

Naukowcy z misji NASA OSIRIS-Rex podczas eksploracji asteroidy Bennu odkryli zaskakujący fakt – okazuje się, że erozja materiały skalnego, z którego zbudowany jest obiekt kosmiczny, postępuje zdecydowanie szybciej niż podobny proces na Ziemi. Głównym „winowajcą” rozpadu Bennu jest Słońce i bardzo krótki dzień na powierzchni asteroidy.

Erozja jest powszechnym procesem rozpadu skał pod wpływem rozmaitych czynników: wiatru, wody, temperatury, ciśnienia itd. Na Ziemi erozja zachodzi niezwykle powoli, w rzędach setek tysięcy lub nawet milionów lat. Naukowcy z NASA odkryli, że na powierzchni asteroidy Bennu ten proces postępuje w zdecydowanie szybszym tempie.

Wietrzenie mrozowe, bo to o tym typie erozji mowa, rozbija skalną powierzchnię na mniejsze fragmenty w tempie 10 do 100 tysięcy lat. Z geologicznego punktu widzenia jest to bardzo szybko. Dla porównania sam Wielki Kanion powstawał przed 5-6 milionów lat – tyle czasu zajęło wodzie, aby przebić się przez niemal kilometrową warstwę skał.

Asteroida Bennu – pod wpływem Słońca rozpada się szybciej, niż myślimy

Zjawisko, które dzieje się na asteroidzie Bennu, polega przede wszystkim na gwałtownej zmianie temperatury w ciągu jednego „asteroidowego dnia”, który trwa jedynie 4 godziny. Kiedy Słońce ogrzewa bezpośrednio powierzchnię Bennu, temperatura wzrasta do 127 st. C. Nocą natomiast spada do -23 st.

Amplituda (nawet w skali rocznej) wynosząca 150 stopni Celsjusza nie jest spotykana w żadnym miejscu na Ziemi – tutaj jest ona codziennością. W takich warunkach skały zachowują się tak, jakby cienkie szkło polać dynamicznie wrzącą wodą – po prostu pękają. I właśnie te pęknięcia zbadali naukowcy z NASA, a wyniki analizy opublikowano na łamach Nature Geoscience.

Okazało się, że kierunek pęknięć w skałach jest stały, co wskazuje na jedną przyczynę ich powstawania. Co ciekawe, podobne struktury w skałach zaobserwowano nie tylko na naszej planecie, ale również na Marsie.

Chociaż tempo postępujących zjawisk na asteroidzie Bennu jest ogromne, to nie zapominajmy, że materiał, z jakiego się składa to skały o wielu sięgającym miliardów lat. Ich zbadanie może przynieść również odpowiedzi na pytania dotyczące początków Wszechświata.