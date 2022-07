Dzięki ciągłej komunikacji staną się bardziej zabójcze i niszczycielskie. Nad tym właśnie pracuje lotnictwo USA

Laboratorium Sił Powietrznych USA (Air Force Research Lab) od dobrych dwóch lat realizuje swoje prace nad koncepcją Golden Horde. W jej ramach powstaną pociski oraz bomby zupełnie nowej generacji, bo dzięki ciągłej komunikacji staną się bardziej zabójcze i choć już wcześniej zgłębialiśmy ten temat w naszym obszernym artykule, powracamy do niego, bo wygląda na to, że prace nad nim idą coraz lepiej.

Bardziej zabójcze i niszczycielskie bomby na horyzoncie. Umożliwi to ciągła wymiana danych i reagowanie na nie

Zwyczajne bomby postępują wedle prostego schematu działania – czekają pod skrzydłami lub w specjalnych ładowniach na „swoje pięć minut”, aby w odpowiedniej chwili zostać wypuszczonymi z samolotu lub helikoptera na z góry określony cel. Obecnie te najnowocześniejsze bomby cechuje wysoka precyzja oraz pokładowe naprowadzanie z wykorzystaniem ruchomych płetw.

Koncepcja Golden Horde ma sprawić, że kwestia celu dla tych bomb będzie dosyć płynna, bo w ciągu lotu do miejsca docelowego, będą mogły zmieniać go na bieżąco w odpowiedzi na zwykle nieustannie zmieniające się pole bitwy. Udało się to już w zeszłym roku, kiedy to dwie zrzucone z F-16 bomby podczas lotu „połączyły się” i zaczęły wymieniać między sobą dane o zagrożeniu, wykorzystując nowy rodzaj łączności, który umożliwia bombom dostosowanie trajektorii i zmianę kursu w odpowiedzi na zidentyfikowanie wrogich sygnałów zagłuszających naprowadzanie.

Byłam naprawdę dumna z zespołu Golden Horde i tego, jak naprawdę mieli poczucie pilności, aby dostarczyć technologie i spojrzeć na sieciowe, współpracujące, autonomiczne architektury – powiedziała gen. Heather dla Warrior Maven.

Postępy są więc dokonywane w błyskawicznym tempie, jak na pomysł tego typu, a to dzięki innowacjom, badaniom i eksperymentom prowadzonym w Air Force Research Lab. Tak przynajmniej wynika ze słów generał Heathera Pringle’a, która w ostatnim czasie miała okazję udzielić wywiadu serwisowi Warrior Maven. W nim stwierdziła, że Golden Horde zawierający w sobie „zdolność do zbierania, analizowania i dzielenia się szczegółami dotyczącymi celów na bieżąco wprowadza nowe, zmieniające paradygmat taktyki do sfery wojny powietrznej”.

