Bell zdradził tajemnicę swoich śmigłowców. To dlatego kaprysy pogody nie szkodzą AH1Z oraz UH1Y

Firma Bell oferuje od wielu lat dosyć wyjątkowe śmigłowce z rodziny H-1, jak np. UH-Y czy AH-1Z, które swoją unikalność zawdzięczają często pomijanej w ogóle specfikacji cesze, jaką jest wysoka odporność na warunki atmosferyczne. Co więc takiego wyjątkowe w nich jest, że tym śmigłowcom kaprysy pogody nie szkodzą tak bardzo, jak konkurencyjnym modelom? Teraz to wiemy, bo Bell zdradził tajemnicę swoich śmigłowców.

Wyjątkowość UH-1Y i AH-1Z to już nie sekret. Bell zdradził tajemnicę swoich śmigłowców

Wspomniałem o śmigłowcach UH-1Y Venom oraz AH-1Z Viper nie bez przyczyny, a dlatego, że oba są wykorzystywane przez Korpus Piechoty Morskiej USA, czyli formację ciągle działającą w środowisku niesprzyjającym długowieczności sprzętów wojskowych. Mowa bowiem głównie o oceanicznych i morskich wybrzeżach, które (jak wiadomo po okrętach) przyspieszają korozję za sprawą podwyższonej wilgotności oraz soli obecnej w powietrzu, a nawet ekspozycją na unoszące się w powietrzu drobinki piasku. Te z kolei doprowadzają do erozji, napędzając dodatkowo proces korozji.

Czytaj też: NATO w pigułce. Historia, artykuły, cele i zalety dla Polski

Jednak mimo tego wszystkiego wspomniane śmigłowce w rękach Marines nie spędzają większości swojej służby na potrzebnych remontach i renowacjach. Jaka jest tego tajemnica? Pozornie błaha – producent po prostu zabezpieczył te obie maszyny przez wspomnianymi naturalnymi zagrożeniami. To z kolei sprawia, że funkcje przeznaczone głównie dla amerykańskiej piechoty morskiej, przydają się też w wilgotnym klimacie Europy, obniżając koszty eksploatacji oraz zwiększając gotowość bojową śmigłowców.

Czytaj też: Hipersoniczny pocisk Rosji, czyli 3M22 Cyrkon. Co już o nim wiemy?

Wspomniamy o tym nie bez powodu, a z racji niedawnego nagrania firmy Bell na Twitterze:

#AH1Z Viper i #UH1Y Venom to skuteczny duet, na misje w najtrudniejszych warunkach środowiskowych, od Bałtyku, przez Przesmyk Suwalski, po Tatry – operuje doskonale bez względu na czynniki korozyjne, wilgoć, pył, piasek i temperaturę. https://t.co/Y4ZLiwoQuR #ViperDlaPolski pic.twitter.com/21hqIyWwCF — Bell (@BellFlight) May 23, 2022

Czytaj też: 2S7 Pion i 2S4 Tulipan. Opisujemy jedne z najpotężniejszych sowieckich sprzętów, które są używane w Ukrainie

Na nim firma Bell chwali się właśnie wspomnianym duetem, zachwalając ich wytrzymałość w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Co jednak najważniejsze, pokazuje właśnie proces wzmacniania śmigłowców pod tym kątem, co było do tej pory tajemnicą. Tymi sekretnymi dodatkami jest chromowana powłoka antykorozyjna, uszczelki wysokiej jakości, specjalna ochrona okablowania, zastosowanie chromianu cynku oraz przeprowadzenie całego montażu „na mokro”.