Biogaz z obornika będzie zasilał elektrownię. Przełomowa technologia zostanie przetestowana już wkrótce

Odpady związane z produkcją mięsa czy mleka można ponownie wykorzystać, o czym najlepiej świadczy pomysł Kanadyjczyków, którzy postanowili uruchomić pierwszą na świecie elektrownię zasilaną właśnie przy pomocy obornika.

A dokładniej pochodzącego z niego biogazu. Elektrownia zostanie uruchomiona na terenie Japonii, a za projektem stoi kanadyjska firma Anaergia. Jak wynika z udostępnionych do tej pory informacji, placówka będzie wykorzystywała krowi obornik, dzięki czemu emisja dwutlenku węgla zostanie ograniczona o około 13 500 ton, które normalnie zostałyby wyemitowane, gdyby tę samą ilość energii wyprodukować w oparciu o eksploatację paliw kopalnych.

Taka ilość tego gazu cieplarnianego odpowiada usunięciu z dróg na cały rok około 2900 samochodów. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystko to w związku z uruchomieniem zaledwie jednej elektrowni, to wynik jest co najmniej imponujący.

Biogaz z obornika będzie wykorzystywany w elektrowni, które zostanie uruchomiona w Japonii

Odpady takie jak obornik, organiczne ścieki i resztki żywności odpowiadają za dwie trzecie wszystkich emisji metanu, gazu cieplarnianego, który jest 85 razy silniejszy niż dwutlenek węgla. Zatrzymanie emisji metanu z odpadów musi być główną taktyką w ograniczaniu globalnego ocieplenia. Ten nowy zakład bioenergetyczny nie tylko pomoże Japonii zmniejszyć emisję metanu z obornika, ale także zmniejszy zapotrzebowanie na LNG do wytwarzania energii elektrycznej. wyjaśnia Andrew Benedek, prezes firmy Anaergia

Każdego dnia na terenie elektrowni ma być wykorzystywanych około 250 ton beztlenowo przefermentowanego krowiego obornika pochodzącego z gospodarstw w prefekturze Okayama. Pozyskany z niego biogaz posłuży do zasilania generatorów CHP, zdolnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Możliwa będzie produkcja około 1,2 megawata czystej energii elektrycznej, co powinno wystarczyć do zasilania nawet 2200 gospodarstw domowych rocznie.