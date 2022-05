Powstanie ekologiczna sieć ładowania samochodów. Wesprze ją 75-megawatowa farma słoneczna

Elektryczne samochody napędzane przez energię z elektrowni węglowych to nierzadko jeden z głównych elementów „walki przeciwko elektrykom”. Ma to sens, jako że teoretycznie bezemisyjne samochody pośrednio generują te emisje w elektrowniach innych niż jądrowych czy tych korzystających z OZE. Dlatego właśnie Electrify America podpisało ciekawą umowę, dzięki której powstanie w pełni ekologiczna sieć ładowania samochodów elektrycznych.

Firma Electrify America zobowiązała się do tego, aby jej ekologiczna sieć ładowania samochodów ładowała „czystą energię” już teraz

Wszystko sprowadza się do nowej umowy między firmą Electrify America z siedzibą w Wirginii. Ta sprowadza się do 15-letniej wirtualnej umowy zakupu energii (VPPA), w ramach której firma Terra-Gen zbuduje farmę słoneczną o mocy szczytowej 75 megawatów (MW) w hrabstwie San Bernardino w Kalifornii. Tym ruchem Electrify America chce sprawić, aby przynajmniej jej sieć ładowania zapewniała dostęp do „czystej” energii.

Obecnie cała sieć ładowania firmy jest dostępna w 730 lokalizacjach w całych Stanach Zjednoczonych i oferuje prędkość ładowania z imponującą mocą do 350 kW. Firma poczyniła też w przeszłości stosowne inwestycje w ładowanie prądem przemiennym, które zwykle trwa znacznie dłużej, ale jest bardziej opłacalne w przypadku zwłaszcza istniejących już lokacji mieszkalnych i biurowych.

Obecnie sieć Electrify America nie ma dostępu do wspomnianej farmy słonecznej, bo ta dopiero powstanie w lecie 2023 roku. Firma wdrożyła jednak już teraz systemy, które zapewnią, że energia ze źródeł odnawialnych będzie dostarczana (od kwietnia) poprzez zakup certyfikatów energii odnawialnej (REC). W skrócie? To poniekąd takie „akcje” 1 MWh energii odnawialnej do kupienia w celu wsparcia swojego zużycia energii.

Firma szacuje, że farma słoneczna stworzona przez Electrify America będzie produkować 225000 megawatogodzin (MWh) energii rocznie, co stanowi więcej niż energia zużywana przez rozległą sieć Electrify America w ciągu roku. Do tego momentu firma będzie kupować właśnie REC, a kiedy farma energii już powstanie, najpewniej z czasem zostanie wzbogacona o magazyny energii.