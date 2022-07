Chińska hodowla ryb stała się 70-megawatową elektrownią. Wszystko to w ramach agrowoltaiki

Jak z chińskiej hodowli ryb zrobiono pełnoprawną, 70-megatową elektrownie z wykorzystaniem paneli słonecznych? O tym właśnie poniżej.

W kolejnym przejawie agrowoltaiki jedna z chińskich hodowli ryb przeistoczyła się w 70-megawatową elektrownię

Tak zwana agrowoltaika to przykłady łączenia tradycyjnych hodowli lub upraw z fotowoltaiką. Widzieliśmy już wiele przykładów takiego podejścia oraz obiecujących szacunków i wyliczeń, zawsze doceniając to, jak bardzo te pomysły oszczędzają ograniczone przecież tereny na ziemi, działając nawet lepiej względem tradycyjnych instalacji. Nie inaczej jest tym razem, jako że wielka chińska hodowla ryb stała się 70-megawatową elektrownią poprzez prozaiczne dodanie paneli słonecznych nad istniejącą już infrastrukturą.

Czytaj też: Tarantula uwieczniona przez teleskop. Znajduje się tysiące lat świetlnych od Ziemi

Concord New Energy to chińska firma specjalizująca się w opracowywaniu i eksploatacji farm wiatrowych i słonecznych, która zainstalowała 70 MW elektrownię słoneczną nad hodowlą ryb w parku przemysłowym w Cangzhou w chińskim regionie Hebei. Tego typu hybrydowy system integruje wytwarzanie energii słonecznej z rybołówstwem w unikalny sposób, który nie tylko oszczędza ziemię, ale także wytwarza czystą energię.

Czytaj też: Perowskity idą na rekord. Czas na pierwsze ogniwo, które przekroczy wieloletnią granicę

Wszystko to w ramach prostego projektu, w którym panel słoneczny jest zainstalowany nad powierzchnią wody stawu rybnego, a obszar wodny pod panelem słonecznym (ledwie 1 metr od niego) jest wykorzystywany do hodowli ryb i krewetek. W tym przypadku wykorzystano moduły fotowoltaiczne Vertex o mocy 670 watów firmy Trina Solar, które z hodowlą wchodzą w istną synergię.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja przewiduje przestępstwa zanim do nich dojdzie

W praktyce bowiem panele fotowoltaiczne zacieniają stawy rybne i obniżaj temperaturę wody, co tym samym ogranicza parowanie, prowadząc do oszczędności i lepszego stanu hodowli przy upałach. Z drugiej strony towarzystwo wody znacząco obniża temperaturę paneli słonecznych, które mogą działać z wyższą wydajnością (do nawet 15%).