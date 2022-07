Uderzą w cele oddalone o tysiące kilometrów. Chińskie torpedy z napędem atomowym przerażają czymś jeszcze

Najwyraźniej Chińczycy dążą do opracowania jeszcze groźniejszej wersji rosyjskiego drona podwodnego Posejdon z głowicą nuklearną. Dlaczego? Bo mają być produkowane na masową skalę i poza tym niszczyć nie w pojedynkę, a w ramach ogromnych rojów. Poza tym te nowe chińskie torpedy z napędem atomowym trafiałyby do wszystkich okrętów, a nie tylko wybranych, dzięki czemu mogłyby być wystrzeliwane w ogromnych ilościach.

Powstają chińskie torpedy z napędem atomowym. Ich najważniejszą cechą ma być zasięg, a przeznaczeniem niszczenie wrogich okrętów jeszcze w portach

Te nowe chińskie torpedy opisali sami naukowcy, podkreślając, że rosyjski Posejdon to broń ostateczna z racji jej dwumegatonowej głowicy bojowej, która finalnie (z racji inicjacji wojny atomowej) zniszczy cały świat, jaki znamy. W przeciwieństwie do Rosji, chińscy naukowcy nie mieli zamiaru rozwijać broni strategicznej, a coś znacznie bardziej konwencyjnego. Uznali bowiem, że w chińskiej armii istnieje rosnące zapotrzebowanie na „małe i szybkie bezzałogowe pojazdy podwodne dalekiego zasięgu, które mogą być wykorzystywane w rozpoznaniu, śledzeniu, ataku i uderzeniu strategicznym”.

Kluczem do tego jest energia jądrowa. Tyle że z racji skomplikowania i kosztu każdego reaktora, naukowcy musieli doszukać się możliwie najwyższych oszczędności, tworząc „nowy system energii jądrowej z dojrzałą i prostą technologią, która jest łatwa w użyciu i utrzymaniu, niedroga i odpowiednia do produkcji masowej”.

W dążeniu do tego zespół na kartach projektu usunął większość materiałów osłonowych reaktora, chroniąc przed promieniowaniem tylko kilka istotnych elementów. Poza tym drogie powłoki wykonane z metali ziem rzadkich w rdzeniu reaktora zostały również zastąpione tańszymi materiałami, takimi jak grafit. Finalnie eksperci wskazali, że zamiast jakości wojskowej, można postawić na materiały o jakości odpowiadającej zastosowaniom komercyjnym.

W efekcie zaprojektowano reaktor, który produkowałby ponad 1,4 megawata ciepła z niecałych 4 kg paliwa uranowego o niskim poziomie wzbogacenia. Ze względu na niską wydajność niedrogich komponentów, tylko ~6% wytworzonego ciepła byłoby przekazywane na energię elektryczną do napędzania torpedy, co i tak byłoby wystarczające. W praktyce bowiem po opuszczeniu tuby startowej, reaktor torpedy rozpocząłby pracę, która trwałaby około 30 minut, aby osiągnąć temperaturę roboczą 300 stopni Celsjusza i napędzić torpedę do prędkości przelotowej około 60 km/h.

Według naukowców, reaktor mógłby pracować do 400 godzin podczas podróży przez ponad 10,000 kilometrów, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi odległość między Szanghajem a San Francisco. Ostatecznie sekcja reaktora oddzieliłaby się wtedy od torpedy i spadła na dno głębokiego morza, uruchamiając mechanizm bezpieczeństwa, aby zabić pozostałą reakcję łańcuchową. Finalnym etapem podróży tych torped byłoby uderzenie w okręty w portach wrogich państw.