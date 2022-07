Deor rewolucjonizuje branżę pet-tech i buduje pierwszą na świecie bazę zwierząt opartą o digital twin

Firma Deor, jak sama siebie określa, jest „zwierzęcym start-upem”, który stale dąży do wprowadzania nowej technologii w swojej branży. Najnowszym przełomowym rozwiązaniem firmy jest rozpoczęcie stosowania technologii Digital Twin.

Deor wdraża nową technologię jako pierwszy w światowej branży pet-tech.

Digital Twin to technologia, która pozwala na stworzenie „cyfrowego bliźniaka”, czyli wirtualnego modelu zasobu lub procesu, który ma wszystkie cechy i właściwości rzeczywistego odpowiednika. Dzięki temu, opierając się na analizie danych i symulacjach, można prognozować bardzo wiele zjawisk, a nawet zapobiegać powstawaniu problemów.

Od momentu, kiedy pomysł z digital twinem zakiełkował w naszych głowach, zaczęliśmy intensywnie szukać kogoś, kto byłby w stanie zająć się tym od strony technicznej. Kiedy nasze drogi przecięły się z Trusted Twin, od razu wiedzieliśmy, że dalsze poszukiwania nie mają sensu. Są absolutnie topowi ekspertami w tej dziedzinie – komentuje Karol Zielinski, CEO Deor.

Ale jak to się ma do branży zwierzęcej?

Technologia Digital Twin pozwoli firmie Deor na jeszcze lepsze dopasowanie produktów do konkretnego zwierzęcia. Zebrane w ten sposób dane pozwolą na spersonalizowanie wyborów zakupowych jeszcze dokładniej, a raczej – najdokładniej jak tylko się da.

Digital Twin otwiera przed użytkownikami Deor’a wiele możliwości. Wśród tych “flagowych” z pewnością można wyróżnić możliwość przetrzymywania wszelkiej dokumentacji zwierzęcia w formie cyfrowej tak, aby mieć do niej dostęp w dowolnym momencie. Na ile jest to praktyczne? Bardzo. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której, z jakiegoś powodu, opiekun wybiera się ze swoim pupilem do innego weterynarza niż zazwyczaj. W tradycyjnym scenariuszu nowy specjalista wie o takim pacjencie niewiele. Z kolei przy wykorzystaniu technologii digital twin ma on dostęp do całej dokumentacji medycznej zwierzęcia — od historii chorób począwszy, na przyjmowanych lekach kończąc.

Będzie to więc przydatne nie tylko dla opiekunów zwierząt, ale również dla klientów biznesowych i specjalistów. Taka baza danych da dostęp do danych, które umożliwią dostosowanie oferowanych usług do konkretnej grupy zwierząt, bo takie informacje jak aktywność, tryb życia czy codzienne zachowania zwierzaka będą zawsze pod ręką. Chodzi tu więc nie tylko o dostosowanie produktów żywnościowych czy usług pielęgnacyjnych, ale także medycznych, bo weterynarze będą mieli o wiele więcej danych mogących pomóc w wydaniu trafnej diagnozy.

Z całą pewnością nastawiamy się na współpracę z innymi podmiotami. Z otwartymi ramionami przywitamy każdego, kto będzie zainteresowany podpięciem się do naszego systemu. Jest to nic innego, jak dołożenie swojej cegiełki do stworzenia największej na świecie bazy danych o konkretnych zwierzętach. Skorzystają wszyscy mówi Karol Zielinski

Głównym celem działania Deor jest poprawa sytuacji zwierząt w Polsce i pomoc ich opiekunom w codziennych obowiązkach. Wdrożenie technologii Digital Twin zdecydowanie to umożliwi.