Dwie planetoidy miną Ziemię. Są naprawdę ogromne

Dwie planetoidy wielkości wieżowca miną w najbliższy weekend Ziemię. Uprzedzając fakty: nie mamy się czego obawiać.

Do bliskiego przelotu jednego z obiektów – 2016 CZ31 – dojdzie już dzisiaj (29 lipca), a drugi – 2013 CU83 – minie nas w sobotę (30 lipca).

Planetoida 2016 CZ31 pędzi z prędkością blisko 56 000 km/h i ma średnicę ok. 122 m. To sprawia, że jest szeroka jak 40-piętrowy budynek. Nie ma żadnego ryzyka kolizji – obiekt ominie naszą planetę ok. północy czasu polskiego w odległości ok. 2,8 mln km – to siedem razy więcej niż wynosi dystans między Ziemią a Księżycem. Kolejny bliski przelot tej planetoidy będzie miał miejsce w styczniu 2028 r.

Czytaj też: Planetoida cztery razy większa od Empire State Building mknie w stronę Ziemi. Ale można spać spokojnie

Drugi z omawianych obiektów – 2013 CU83 – ma 183 m średnicy w najszerszym widocznym miejscu (ma nieregularny kształt) i minie Ziemię 18 razy dalej niż odległość do Księżyca. Kosmiczna skała porusza się z prędkością blisko 22 000 km/h, a jej najbliższe podejście będzie miało ok. 00:30 czasu polskiego.

Obie skały są znacznie dalej niż planetoida 2022 NF, która zbliżyła się 7 lipca do naszej planety na odległość 90 000 km, czyli ok. 23% średniego dystansu między Ziemią a Księżycem.

Czy jesteśmy bezpieczni?

NASA stale monitoruje tysiące obiektów bliskich Ziemi (NEO), takich jak te wymienione wyżej. Nawet jeśli trajektoria planetoidy umieszcza ją miliony kilometrów od naszej planety, istnieje niezwykle mała szansa, że orbita asteroidy może się nieznacznie przesunąć po interakcji z grawitacją większego obiektu (np. innej planety). Nawet małe przesunięcie może potencjalnie umieścić obiekt na kursie kolizyjnym z Ziemią podczas przyszłego przelotu.

Obecnym celem Programu Obserwacji NEO jest znalezienie, śledzenie i scharakteryzowanie co najmniej 90% przewidywanej liczby NEO (obiektów bliskich Ziemi), które mają średnicę co najmniej 140 metrów, a także scharakteryzowanie reprezentatywnego podzbioru całej populacji.

Czytaj też: Planetoida wykryta przed uderzeniem w Ziemię. Dopiero piąta taka detekcja w historii

NEO tej wielkości i większe stwarzają największe zagrożenie dla Ziemi ze względu na poziom zniszczeń, jakie spowodowałoby to uderzenie – powinny być przedmiotem globalnych wysiłków poszukiwawczych. Chociaż żadna znana planetoida o rozmiarach przekraczających 140 metrów nie ma znaczącej szansy na uderzenie w Ziemię przez następne 100 lat, do tej pory odkryto mniej niż połowę z szacowanych 25 000 NEO.