To dzieło Samsunga przyspieszy karty graficzne. Nowe flagowce z pewnością je wykorzystają

Południowokoreańska firma Samsung zapowiedziała swoje nowe pamięci VRAM w postaci 16 GB układów GDDR6 o prędkości 24 Gb/s. Producent twierdzi, że te układy pamięci dynamicznej „znacząco zwiększą wydajność graficzną” w nowych kartach graficznych, laptopach, konsolach i wysokowydajnych systemach obliczeniowych.

Samsung zapowiedział masową produkcję swoich pamięci GDDR6 o szybkości 24 Gb/s

Rynek pamięci DRAM od zawsze rozwija się razem z procesorami kart graficznych i obecne czasy nie przerwą tej tradycji. Obecna generacja GeForce RTX i Radeonów wykorzystuje przede wszystkim pamięci GDDR6 o szybkości od 16 do 21 Gb/s, więc naturalnym kolejnym krokiem jest postawienie na kości o szybkości ponad 21-Gb/s w przypadku nadchodzących najwydajniejszych kart GeForce RTX 4000 oraz Radeonów RX 7000. Czy te karty postawią na rozwiązania Samsunga? Zapewne tak, bo firma planuje rozpocząć walidację u klientów jeszcze w tym miesiącu.

Z tego co już wiemy, Samsung stworzył te nowe układy pamięci przy użyciu technologii EUV oraz trzeciej generacji procesu technologicznego 10 nm. Na papierze będą przede wszystkim szybsze, co będzie jednoznacznie odczuwalne i otworzy nowym flagowym kartom graficznym możliwość przebicia magicznego wręcz poziomu przepustowości rzędu 1 TB/s.

Wedle Samsunga GDDR6 24 Gb/s charakteryzują się „innowacyjnym projektem obwodów” oraz „wysoce zaawansowanym materiałem izolacyjnym”, który minimalizuje straty prądowe. W praktyce te układy będą jednak zarówno bardziej prądożerne, co jest równoznaczne z wyższymi stratami energii, czyli tym samym osiąganymi temperaturami.

Dlatego też warto wspomnieć, że Samsung planuje również oferować rozwiązania low-power dla laptopów, w których to liczy się przede wszystkim energooszczędność i możliwie najniższe temperatury. W tych wersjach nowe GDDR6 zapewnią prędkość do 20 Gb/s przy niższym napięciu, a to będzie równoznaczne z 20% wyższą wydajnością przy napięciu 1,1 V względem poprzednich flagowych „laptopowych DRAM” Samsunga.