Efekt motyla usprawni komputery kwantowe?

Naukowcy wykorzystują kwantowy efekt motyla do rozwiązania wieloletniego problemu fizyki. Może przydać się on do porównania wydajności komputerów kwantowych.

Zespół fizyków z Los Alamos National Laboratory dokonał czegoś niezwykłego. Okazuje się, że uruchomienie systemu kwantowego wstecz, a następnie do przodu w czasie pozwala rozróżnić wycieki informacji od pożądanego stopnia ich zakodowania. Obserwacja ta może przydać się w poprawie wydajności komputerów kwantowych. Szczegóły opisano w Physical Review Letters.

Używając prostego, solidnego protokołu, który opracowaliśmy, możemy określić stopień, w jakim komputery kwantowe mogą efektywnie przetwarzać informacje, a ma on zastosowanie również do utraty informacji w innych złożonych systemach kwantowych. Bin Yan z Los Alamos National Laboratory

Kwantowy efekt motyla

Koherencja to stan kwantowy, który umożliwia obliczenia kwantowe, a dekoherencja odnosi się do utraty tego stanu, gdy informacja wycieka do otoczenia. Niestety, szum w postaci dekoherencji wymazuje całą informację kwantową w złożonym systemie, takim jak komputer kwantowy, ponieważ sprzega się on z otoczeniem. Odpowiednie zakodowanie informacji w chaosie kwantowym chroni informację i umożliwia jej odzyskanie.

Nasza metoda, która czerpie z kwantowego efektu antymotyka, który odkryliśmy dwa lata temu, ewoluuje system do przodu i do tyłu w czasie w pojedynczej pętli, więc możemy ją zastosować do każdego systemu z dynamiką odwracającą czas, w tym komputerów kwantowych i symulatorów kwantowych wykorzystujących zimne atomy. Bin Yan

Fizycy zademonstrowali protokół za pomocą symulacji na komputerach kwantowych w chmurze IBM.

Ewoluowanie procesów kwantowych wstecz na komputerze kwantowym w celu uszkodzenia informacji w symulowanej przeszłości powoduje niewielkie zmiany po powrocie do teraźniejszości. W przeciwieństwie do tego, system klasyczno-fizyczny rozmazuje informacje nieodwracalnie podczas pętli czasowej „tam i z powrotem”. Bin Yan

Jakie mogą być praktyczne implikacje tej technologii? W 2020 r. naukowcy udowodnili, że ewoluowanie procesów kwantowych wstecz na komputerze kwantowym w celu uszkodzenia informacji w symulowanej przeszłości powoduje niewielkie zaburzenia o powrocie do teraźniejszości. Fizycy mają nadzieję opracować protokoły chroniące komputery kwantowe przed niepożądanym wyciekiem danych, a więc i uszkodzeniem.