Kupiliście GeForce RTX 3090 Ti? Właśnie zrobiliście najgorszy interes życia

Karta graficzna GeForce RTX 3090 Ti od samej premiery została przez nas okrzyknięta mianem „sztuki dla sztuki za nierozsądną cenę” i rzeczywiście nasze testy potwierdziły, że sięgną po nią wyłącznie ci, dla których pieniądze nie grają roli, a płynność w grach odpalanych w 4K jest najważniejsza. Od premiery tej karty minęły niespełna cztery miesiące i mimo tego jej cena w wersji Founders Edition spadła właśnie z 1999 do 1599 dolarów, czyli z 9600 do 7700 zł, doprowadzając zapewne do szału każdego, kto ją kupił.

Cena detaliczna GeForce RTX 3090 Ti spadła. Niespodziewanie i z poziomu sklepu firmy, ale spadła

Oficjalnie GeForce RTX 3090 Ti kosztował 1999$ w wersji Founder’s Edition, czyli o 400$ więcej względem RTX 3090. Teraz jednak cena wreszcie spadła do racjonalnego poziomu, bo patrząc po cenach detalicznych, zapłacenie 100 dolców więcej za różnice między RTX 3090 w wersji standardowej, a Ti, są już do przełknięcia. Ba, cenowa różnica między tymi modelami powinna wynosić tyle już w dniu samej premiery.

Czytaj też: Słuchawki TWS naśladują ludzkie uszy. ClearBuds wykorzystują głębokie uczenie, aby klarować głos rozmówcy

Dlaczego? Bo procesor graficzny w słabszym modelu ma względem RTX 3090 tylko 2 klastry więcej, a te przekładają się na całe 256 rdzeni CUDA, 2 rdzeni RT i 8 Tensor, co podbija ich liczbę do kolejno 10752, 84 i 336 rdzeni. Ponadto RTX 3090 Ti otrzymał też wydajniejsze, bo nie 21-Gb/s, a 24-Gb/s pamięci GDDR6X, a przy tym wyższe taktowanie GPU. Różnicę wprawdzie widać, jak na dłoni (również w praktyce), ale nikt raczej nie powie, że jest ona warta początkowych 400$.

Czytaj też: Korea Północna nadal chce być uznawana za tykającą bombę. Przeprowadziła testy artyleryjskich pocisków

Jak bowiem wynika z oferty w BestBuy, czyli sklepie odpowiadającym za sprzedaż kart graficznych NVIDIA w wersji Founders Edition, cena RTX 3090 Ti spadła z 1999 do 1599 dolarów. Jako że Best Buy jest oficjalnym i bezpośrednim partnerem NVIDIA sprzedającym modele Founders Edition wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, można już teraz powiedzieć, że MSRP zostało oficjalnie obniżone o 400$… co w Polsce nie ma większego znaczenia. Ceny bowiem ciągle wynoszą grubo ponad 10000 zł za wersje niereferencyjne.

Czytaj też: AMD przygotowuje nas na 700-watowe karty graficzne. Nie będziemy długo na nie czekać