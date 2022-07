Czekacie na Polską premierę serii Xiaomi 12S? Cóż…

Długo wyczekiwane smartfony Xiaomi 12S, z modelem Ultra na czele, zadebiutowały wczoraj. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, pojawia się pytanie – kiedy globalna premiera?

Seria Xiaomi 12S wprowadziła na chiński rynek trzy nowe smartfony – Xiaomi 12S, 12S Pro i 12S Ultra. Ten ostatni wzbudza najwięcej emocji, w końcu na jego premierę czekaliśmy od wielu miesięcy, z uwagą śledząc wszelkie doniesienia i przecieki na jego temat. Nic więc dziwnego, że teraz, po chińskiej premierze, zaczynamy się zastanawiać, kiedy będziemy mogli dostać w swoje ręce te nowe urządzenia.

Jeśli chodzi o flagowe serie Xiaomi, te w większości wychodziły poza Chiny, debiutując w całej Azji, a także i w Europie. Już przed wczorajszym wydarzeniem wiele wskazywało na to, że globalna premiera jest w zasadzie pewna. Rozsyłane były wiadomości prasowe w różnych krajach, a serwis xda-developers otrzymał nawet 12S Ultra, by podzielić się z czytelnikami swoimi wrażeniami na temat tego modelu.

Xiaomi 12S Ultra

Jak więc będzie? Kupimy serię Xiaomi 12S w Polsce?

Cóż… Nie kupimy, przynajmniej na razie. To nie tak, że Xiaomi nagle nie lubi Polski i nie prowadzi swoich nowych flagowców tylko u nas, bo wedle informacji, obecnie będą to urządzenia ekskluzywne na rodzimy rynek. Jak podaje Richard Lai z Engadget, zapytany o globalną dostępność rzecznik firmy stwierdził:

Xiaomi będzie oferować serię Xiaomi 12S wyłącznie w Chinach kontynentalnych. Nasze strategiczne partnerstwo w technologii obrazowania będzie miało długoterminowe skutki wykraczające poza zakres tej serii, na międzynarodowe rynki Xiaomi.

Wygląda więc na to, że jeśli chcieliście sprawdzić efekt współpracy Xiaomi i Leica to będziecie musieli jeszcze poczekać. Prawdopodobnie do serii Xiaomi 13, której premiery spodziewamy się pod koniec tego roku.