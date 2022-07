Gry komputerowe są pożyteczne. Mamy dowody

Wielu rodziców mówi, że gry komputerowe to strata czasu. Osoby regularnie grające wykazują lepsze umiejętności podejmowania decyzji i zwiększoną aktywność w niektórych regionach mózgu w porównaniu z osobami niegrającymi.

Naukowcy z Georgia State University użyli funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI), aby wykazać, że gry komputerowe mogą być użytecznym narzędziem do szkolenia w podejmowaniu decyzji.

Gry wideo są nadużywane przez wiele młodzieży, ale korzystny wpływ na zdolności decyzyjne i mózg nie jest dokładnie znany. Nasza praca dostarcza pewnych odpowiedzi na ten temat. Gry wideo mogą być skutecznie wykorzystywane do treningu – na przykład treningu sprawności decyzyjnej i interwencji terapeutycznych – po zidentyfikowaniu odpowiednich sieci mózgowych. prof. Mukesh Dhamala z Georgia State University

Przypadek Tima Jordana

Prof. Dhamala był doradcą Tima Jordana, który na własnym przykładzie zbadał, jak gry wideo mogą być wykorzystane do treningu mózgu. Jordan jako dziecko słabo widział w jednym oku. Gdy miał 5 lat zachęcono go, by zakrywał swojego zdrowego oka i granie w gry wideo jako sposób na poprawę wizji w słabszym. Udało się mu to i jako dorosły nie ma większych problemów ze wzrokiem.

Naukowcy z Georgia State University przebadali 47 osób w wieku studenckim, z czego 28 zostało zakwalifikowanych jako regularni gracze w gry wideo, a 19 jako osoby niegrające.

Uczestników badania umieszczono w skanerze fMRI z lustrem, które pozwalało im zobaczyć wskazówkę, po której natychmiast następował pokaz ruchomych punktów. Badani mieli nacisnąć przycisk w prawej lub lewej ręce, aby wskazać kierunek, w którym poruszały się kropki lub o powstrzymanie się od naciśnięcia któregokolwiek z nich, jeżeli nie było ruchu kierunkowego.

Okazało się, że gracze byli szybsi i dokładniejsi w teście. Skany fMRI wykazały, że różnice były skorelowane ze zwiększoną aktywnością w pewnych częściach mózgu.

W pracy opublikowanej w czasopiśmie Neuroimage: Reports czytamy: