Huawei FreeBuds SE, czyli niedrogie słuchawki True Wireless już w Polsce

Huawei wprowadził do sprzedaży w naszym kraju kolejne urządzenie. Tym razem są to słuchawki TWS – Huawei FreeBuds SE. Przyjrzyjmy się bliżej co mają do zaoferowania, a przede wszystkim, w jakiej cenie można je kupić.

Polska premiera Huawei FreeBuds SE

Nowe słuchawki Huawei oferują krystalicznie czysty dźwięk za sprawą 10-milimetrowych dynamicznych przetworników i polimerowych membran. Same pchełki, jak przystało na słuchawki TWS, cechują się lekką konstrukcją, dodatkowo zmodyfikowaną tak, by dobrze trzymać się w uszach, a jednocześnie ograniczając napływanie dźwięków z otoczenia.

By słuchanie muzyki czy rozmowy były jeszcze bardziej komfortowe, na pokładzie znalazła się też cyfrowa eliminacja szumów środowiskowych, która chociaż nie działa tak jak ANC, to i tak korzystanie z nich będzie znacznie przyjemniejsze, niż w przypadku urządzeń bez tej funkcji. Huawei zapewnia, że dzięki redukcji szumów z dwoma mikrofonami, nawet w zatłoczonych i hałaśliwych miejscach możemy cieszyć się wysoką jakością rozmów.

Jeśli zaś chodzi o czas pracy Huawei FreeBuds SE. Razem z etui słuchawki oferują nam do 24 godzin użytkowania, zaś na jednym ładowaniu jest to 6 (słuchania muzyki) lub 4 godziny (rozmów). Ponadto warto wspomnieć, że urządzenie łączy się ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.2, a w aplikacji mobilnej Huwei AI Life znajdziemy sporo opcji dostosowania słuchawek do naszych preferencji.

Huawei nie zapomniał o promocji na start

FreeBuds SE trafiły już do regularnej sprzedaży w cenie 199 zł, jednak jeśli zdecydujecie się na zakup do 7 sierpnia, możecie nabyć je taniej – za 179 zł. Dodamy również, że kupując słuchawki na stronie producenta i następnie dzieląc się opinią na ich temat, dostaniemy też kupon na inteligentną wagę Huawei Scale 3, którą będziemy mogli kupić za jedyną złotówkę.