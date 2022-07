Huawei nova Y70 i nova Y90 już w Polsce. Duże ekrany, duże baterie, niskie ceny

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Huawei wynika, że prawie 60% Polaków za swój smartfon zapłaciło mniej niż 2000 zł. Mniej niż 1000 zł wydało na niego 26% badanych. Huawei nova Y70 i nova Y90 mają być odpowiedzią na potrzeby konsumentów, którzy na taki zakup nie wydadzą więcej niż 1000 – 1500 zł i przywiązują się do jednego modelu na dłużej.

Wygląda na to, że większość z nas wymienia telefon dopiero wtedy kiedy to naprawdę konieczne. Wskazuje na to 64% respondentów, a w grupie konsumentów do 1000 zł nawet 80 proc. Użytkownicy najczęściej używają smartfonów do rozmów telefonicznych, SMSów i MMSów, przeglądania internetu, robienia zdjęć i korzystania z mediów społecznościowych.

W obu debiutujących dziś w Polsce modelach (nova Y70 i nova Y90) Huawei postawił przede wszystkim na duże bezramkowe ekrany i pojemne baterie. Huawei nova Y70 ma ogniwo o pojemności aż 6000 mAh, które może pracować jako powerbank do zasilania akcesoriów. Bateria Huawei nova Y90 ma nieco mniejszą pojemność – 5000 mAh.

Ładowanie wspomaga technologia Huawei SuperCharge (22,5W dla nova Y70 i 40W dla nova Y90). Naładowanie akumulatora nova Y90 do połowy zajmie niespełna 30 minut

Ekran Huawei nova Y70 o przekątnej 6,75 cala zajmuje aż 90,26% frontu urządzenia. Z kolei wyświetlacz Huawei nova Y90 ma 6,7 cala przekątnej i pokrywa aż 94% frontu telefonu. Na system kamer nova Y70 składają się moduły 48 MP (f/1.8), 5 MP, (f/2.2, szerokokątny) oraz czujnik głębi 2 MP (f/2.4).

Huawei nova Y90 otrzymał główny aparat 50 MP (f/1.8), moduł do makro 2 MP (f/2.4) i wspomniany wcześniej czujnik głębi 2 MP (f/2.4). Oba modele kręcą wideo w jakości Full HD z prędkością 30 kl/s. Mają też na froncie identyczne kamery 8 MP (f/2.0). Urządzenia odblokujemy czytnikiem linii papilarnych umieszczonym w przycisku zasilania.

Przed zakupem warto pamiętać, że tylko Huawei nova Y70 ma na pokładzie gniazdo dla kart pamięci microSD, które domyślne 128 GB może powiększyć o kolejne 512 GB. Kupując Huawei nova Y90 będziemy skazani na rozporządzanie wyłącznie przestrzenią na dane zapewnioną przez producenta (128 GB).

Już dziś (7 lipca) startuje przedsprzedaż nowych smartfonów. W ramach promocji do każdego telefonu dodawana będzie opaska Huawei band 7 o wartości 249 zł. Regularna sprzedaż obu urządzeń rusza natomiast 18 lipca. Będą dostępne w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet.

Rekomendowana cena detaliczna Huawei nova Y70, którego dodatkowo znajdziecie również u operatorów sieci Play i Plus wynosi 899 zł. Za Huawei nova Y90 przyjdzie nam z kolei zapłacić 1099 zł.